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Deutsche Welle

Tutuklu gazeteci Deniz Yücel'e onur daveti

Tutuklu gazeteci Deniz Yücel, Kurt Tucholsky Derneği tarafından verilen edebiyat ödülünün törenine onur konuğu olarak davet edildi. Yücel'in 22 Ekim'de düzenlenecek törene katılabilmesi umut ediliyor.

03 Nisan 2017 23:16

Almanya merkezli Kurt Tucholsky Derneği'nin verdiği edebiyat ödülünün bu yılki törenine, halihazırda Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel onur konuğu olarak davet edildi.

Derneğin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Deniz Yücel'in Türkiye'de hapiste tutulmasının "büyük kaygıyla" karşılandığı belirtilirken, "Yücel'e yöneltilen suçlamaların herhangi bir dayanaktan yoksun olduğuna emin olunduğu" görüşüne yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'de aynen Deniz Yücel'inki gibi birçok vakada "rahatsızlık verici olan karşıt seslerin Türk hükümeti tarafından susturulmaya çalışıldığının" gözlemlendiğinin de altı çizildi.

Yücel'in katılımı umuluyor

Dernek tarafından Deniz Yücel'in "mutlak suretle fevkalade olacak konuşmasının iple çekildiği" ifade edildi. Ödül töreni 22 Ekim 2017'de Berlin'de bulunan Theater im Palais'te düzenlenecek.

Kurt Tucholsky Ödülü, adını Almanyalı Yahudi gazeteci ve yazar Kurt Tucholsky'den alan dernek tarafından her iki yılda bir edebi yayınlar alanında faaliyet gösteren çeşitli isimlere veriliyor.

Tucholsky'nin 60. ölüm yıldönümü vesilesiyle 1995 yılında verilmeye başlanan ödüle layık görülenler arasında Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel de yer alıyor.

Yücel, ödülü Die Tageszeitung'da yazdığı 2010 Dünya Kupası hakkındaki köşe yazısı dolayısıyla 2011 yılında almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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