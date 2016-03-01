Tusk’tan mekik diplomasisi



7 Mart'ta sığınmacı kriziyle ilgili düzenlenecek AB-Türkiye özel zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sığınmacıların Yunanistan'dan Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için kullandığı ‘Balkan rotası‘ üzerindeki ülkelerde arabuluculuk görüşmeleri yapacak.

Bugün başlayacak görüşmelerde ilk durak Viyana olacak. Tusk, Avusturya Başbakanı Werner Faymann ile görüşmesinin ardından aynı gün Slovenya Başbakanı Miro Cerar ile başkent Ljubljana'da bir araya gelecek. Tusk'un gezisinin diğer durakları Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan olacak.

Yunanistan zor durumda

Yunanistan hükümeti Balkan rotası üzerindeki ülkelerin sınır kontrollerini sıklaştırması nedeniyle zor durumda. Balkan ülkelerinin tek taraflı aldığı sınır kapatma ve geçişleri sınırlandırma önlemleri nedeniyle binlerce sığınmacı Yunan sınırında yığılmış durumda.