TÜSİAD programının başarı hikayeleri paylaşılacak

İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TÜSİAD SD²) 2018 dönemi kapsamında oluşan başarı hikayeleri 17 Aralık 2018 tarihinde TÜSİAD Genel Merkezi’nde kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye’de dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile başlatılan TÜSİAD SD² Programı teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini buluşturuyor.

TÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmaları, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır ve TÜSİAD SD² Görev Gücü Başkanı Perihan İnci tarafından yapılacak. Konuşmaların ardından başarı hikayeleri sunumlarına geçilecek.

TÜSİAD’ın Türk sanayisinin dijital dönüşümüne destek sağlayabilmek amacıyla başlattığı Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı, Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren kapsamlı ilk program olma niteliği taşıyor. TÜSİAD SD², farklı sektörlerde dijital dönüşüm sürecinin ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin güçlendirilmesi için; i. üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlarla, teknolojik çözüm sağlayanları buluşturmayı; ii. teknoloji tedarikçi ağı ve yetkinliğinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini desteklemeyi; iii. teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerinin ortaya konmasını amaçlıyor.