Turuncu kategorideki terörist öldürüldü

ANKARA, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı\'nın Aranan Teröristler listesinde turuncu kategoride bulunan \'Ali Gever\' kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirtildi.

Hakkari kırsalı ile Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine 14 Eylül 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendi. Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK\'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Avaşin-Basyan bölgesine öldürülen teröristlerden birinin Aranan Teröristler listesinde turuncu kategoride yer alana \'Ali Gever\' kod adlı Murat Akdoğan olduğunu açıkladı. Teröristin etkisiz hale getirildiğinin yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği belirtildi.