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Ekonomi

TÜRSAB'a 3,5 milyonluk haciz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÖZEL bir banka, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Limited Şirketi'ne, 3 milyon 567 bin TL tutarındaki alacak nedeniyle İstanbul 14'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla haciz

07 Kasım 2017 14:56

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÖZEL bir banka, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'ne (TÜRSAB) bağlı TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Limited Şirketi\'ne, 3 milyon 567 bin TL tutarındaki alacak nedeniyle İstanbul 14\'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla haciz işlemi başlattı.
TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ve şirket adına TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy adına yapılan icra işlemine ek olarak TÜRSAB ve Ulusoy\'un mal varlıklarıyla ilgili İstanbul 16\'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi\'nce ihtiyati haciz kararı verildi. Bankanın 3 milyon 567 bin 517 TL\'lik alacağına karşı mahkeme yoluyla aldırdığı ihtiyati haciz kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil üçüncü kişileri de kapsıyor. TÜRSAB\'a yönelik 3,5 milyonu aşan borç nedeniyle başlatılan haciz işlemi ve ihtiyati haciz kararıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı da bilgilendirildi. Haciz işlemiyle ilgili alacaklı banka ile TÜRSAB arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 

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