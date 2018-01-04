TÜRSAB seçimi şubatta

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği\'nin (TÜRSAB) 2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılacakken, mevcut başkan Başaran Ulusoy\'un adaylıktan çekilmesi sonrasında önce ertelenen, ardından iptaline karar verilen seçimli genel kurulu, 17-18 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB\'ın büyük tartışmalara neden olan 23\'üncü olağan seçimli genel kurul toplantısıyla ilgili kararını verdi. TÜRSAB yönetiminin ilk olarak 25-26 Kasım 2017 tarihleri için belirlediği genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 2-3 Aralık 2017 tarihine ertelendi. TÜRSAB\'ın uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Başaran Ulusoy\'un, aralık ayındaki seçim öncesi adaylıktan çekildiğini açıklaması sonrasında, yönetim kurulu önce seçimin ertelenmesi, ardından iptali yönünde karar aldı. Yönetimin bu kararı, genel kurul için adaylıklarını açıklayan DETUR CEO\'su Firuz Bağlıkaya ve Hasan Erdem tarafından tepkiyle karşılandı.

Çok gergin bir kongre olacağı ve güvenlik sağlanamayacağı şeklindeki gerekçelerle seçimin iptal edilmesine ilişkin itiraz sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB\'ın genel kuruluyla ilgili kararını verdi. Bakanlığın kararı, TÜRSAB tarafından üyelere duyuruldu.

Genel kurulun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü\'nce görevlendirilen kurul tarafından, 17-18 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu\'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24- 25 Şubat tarihlerinde aynı salon ve saatte gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Üyelerin genel kurula katılım için en geç 24 Ocak 2018 günü mesai bitimine kadar Bakanlık tarafından oluşturulan Kurul\'a teslim edilmek üzere katılım formlarını doldurmaları gerektiği uyarısında da bulunuldu.

\'BİR FİLM ÇEVRİLMİŞ OYNUYORLAR\'

\'Bize Değişim Gerek\' sloganıyla adaylığını açıklayan DETUR CEO\'su Firuz Bağlıkaya, oy kullanmak için son müracaatların 24 Ocak tarihine kadar yapılması gerektiğine dikkat çekti ve bütün üyelere oy vermeleri çağrısında bulundu. 7 bin 300 üyesi bulunan TÜRSAB\'ın aralık ayında yapılması gereken seçiminin çeşitli oyunlarla iptal edildiğini ve Bakanlık kararıyla şubat ayında yapılacağını kaydeden Bağlıkaya, \"Daha önce 5 bine yakın üye form doldurmuş ve genel kurula katılım başvurularını yerine getirmişti. Biz aynı hazirunun kabul edilmesini istedik ama edilmedi. Tekrar tüm üyelerin form doldurup, genel kurula katılım için başvurularını 24 Ocak\'a kadar yapmaları gerekiyor. Bir film çevirdiler, oynuyorlar, biz de bu filmin son bulmasını bekliyoruz. Bu film de seçim günü sandıklar açılıp delegelerin kararı ortaya çıkınca son bulmuş olacak\" dedi.

ÇİRKİN PLANLAR

Yaşanan süreçte ciddi haksızlıklara uğradıklarını belirten Firuz Bağlıkaya, önlerine çıkan tüm engellere rağmen çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini anlatan Bağlıkaya, “BYK Başkanları ile ilgili hukuksuz soruşturmalar ve görevden almalar başladı. Koltuğunu korumaktan başka bir derdi olmayan mevcut yönetim, seçimi ertelemiş olmasına rağmen sanki hiç bir şey olmamış gibi, kamunun gözü önünde hukuksuz icraatlarına devam ediyor. TÜRSAB\'ın 45 yıllık tarihinde ilk defa bir genel kurul, mevcut yönetimin çirkin planları yüzünden yapılamadı. Mesleğine sahip çıkan, sorumluluk sahibi turizmciler olarak bu kötü gidişata dur demek bizim için kaçınılmazdır. Ciddi haksızlıklara maruz kalsak da pes etmedik, kimseye diklenmedik ama dik durduk\" diye konuştu.



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