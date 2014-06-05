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Dünya
Deutsche Welle

Turnuva öncesi grev kaosu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde metro çalışanları greve gitti. En az yüzde 10 zam artışı isteyen çalışanlar, Dünya Futbol Şampiyonası öncesi kentte büyük bir kaosa yol açtı.

05 Haziran 2014 14:58


Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da metro çalışanları, işverenle yürütülen müzakerelerin başarısızlığa uğramasının ardından gece yarısından itibaren iş bırakma eylemine gitti.

En az yüzde 10'luk zam artışı isteyen sendika, yüzde 8,7'lik zam oranı teklifini reddetti.

'Dünya kupası'na para var ulaşıma yok'

Müzakereleri yürüten sendikanın başkanı Altino Melo dos Prazeres " Itaquerao ve Dünya Şampiyonası için para varsa kamu ulaşımı için nasıl para yok?” ifadelerini kullandı. Itaquerao, Sao Paulo'da Dünya Futbol Şampiyonası stadı Corinthians Arena için kullanılan takma bir isim. Stadyumda 12 Haziran'da turnuvanın açılış maçında Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

4,5 milyon kişiyi etkiledi

Yaklaşık 9 bin 700 metro çalışanı talepleri kabul edilene kadar grev yapmayı planlanıyor.

Grev, 4,5 milyon kişiyi olumsuz etkiledi. 20 milyon nüfusluk kente, Şampiyona’nın başlamasıyla kentte büyük bir trafik kaosu yaşanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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