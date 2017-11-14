T24 LogoT24 Logo
Gündem

Turnasuyu Vadisi'nde renk cümbüşü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da doğal güzelliği, şelaleleri ve eski ağaç köprüleriyle her mevsim dikkat çeken Turnasuyu Vadisi, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor

14 Kasım 2017 16:32

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da doğal güzelliği, şelaleleri ve eski ağaç köprüleriyle her mevsim dikkat çeken Turnasuyu Vadisi, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.
Ordu Giresun Havalimanı\'ndan araçla 10 dakika mesafede olan Turnasuyu Vadisi\'nde,  deniz seviyesinden itibaren 60 kilometrelik berrak akarsu güzergahı üzerinden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'na ulaşılabiliyor.  Vadi boyunca Saraycık, Gökömer, Gerce, Pelitli ve Musakırık Mahallesi, Ablak kayası, geçilmez kanyonu  güzergahı üzerinde ise onlarca şelale, eski ağaç köprüler bulunuyor. Tatlı su kefali, kırmızı benekli alabalığı ile de meşhur olan Turnasuyu deresi üzerinde, ilginç kaya oluşumları ve teknolojiye meydan okuyan eski su değirmenleri de görenleri de dikkat çekiyor. 
Vadi üzerinde yaz mevsiminde yeşeren fındık bahçeleri sonbaharla birlikte renk cümbüşüne dönerken, 500 rakımdan yaylalara kadar uzanan kilometrelerce uzunlukta rengarenk ormanlarda görenleri hayran bırakıyor. Fotoğraf ve doğa severlerin yeni keşfetmeye başladığı Turnasuyu Vadisi üzerindeki,  Erenli-Hürriyet ağaç köprüsü ile yamaç ve dik vadiden akan Ortaköy Ulubükü şelalesi de en çok rağbet gören yerler arasında bulunuyor. Sonbaharla birlikte vadi üzerindeki kırsal mahallelerde binaların arasında yaprakları sararan ağaçlarda, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHAORDUTurnasuyu VadisiOrdu Giresun HavalimanıYaylasıSaraycık Gökömer Gerce PelitliMusakırık Mahallesi AblakTatlıTurnasuyuFotoğrafOrtaköy UlubüküSonbaharlaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24