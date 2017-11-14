Turnasuyu Vadisi'nde renk cümbüşü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da doğal güzelliği, şelaleleri ve eski ağaç köprüleriyle her mevsim dikkat çeken Turnasuyu Vadisi, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Ordu Giresun Havalimanı\'ndan araçla 10 dakika mesafede olan Turnasuyu Vadisi\'nde, deniz seviyesinden itibaren 60 kilometrelik berrak akarsu güzergahı üzerinden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'na ulaşılabiliyor. Vadi boyunca Saraycık, Gökömer, Gerce, Pelitli ve Musakırık Mahallesi, Ablak kayası, geçilmez kanyonu güzergahı üzerinde ise onlarca şelale, eski ağaç köprüler bulunuyor. Tatlı su kefali, kırmızı benekli alabalığı ile de meşhur olan Turnasuyu deresi üzerinde, ilginç kaya oluşumları ve teknolojiye meydan okuyan eski su değirmenleri de görenleri de dikkat çekiyor.

Vadi üzerinde yaz mevsiminde yeşeren fındık bahçeleri sonbaharla birlikte renk cümbüşüne dönerken, 500 rakımdan yaylalara kadar uzanan kilometrelerce uzunlukta rengarenk ormanlarda görenleri hayran bırakıyor. Fotoğraf ve doğa severlerin yeni keşfetmeye başladığı Turnasuyu Vadisi üzerindeki, Erenli-Hürriyet ağaç köprüsü ile yamaç ve dik vadiden akan Ortaköy Ulubükü şelalesi de en çok rağbet gören yerler arasında bulunuyor. Sonbaharla birlikte vadi üzerindeki kırsal mahallelerde binaların arasında yaprakları sararan ağaçlarda, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.



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