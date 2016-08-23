Türkler sığınmacılar konusunda endişeli



İpsos Piyasa Araştırmaları Enstitüsü'nün 22 ülkede düzenlediği kamuoyu anketi, ülkelerin sığınmacı krizini nasıl değerlendirdiğini ortaya koydu. Dünya genelinde ankete katılanların yüzde 49'u ülkelerinde “çok fazla sığınmacı olduğunu”, yüzde 46'sı ise “göçün ülkelerini istemedikleri bir yönde değiştirdiğini” belirtti. Ankete katılan her on kişiden ortalama altısı ise teröristlerin sığınmacıların arasında ülkelerine girebileceği endişesini taşıyor. Bu konuda endişenin en yüksek olduğu ülke ise Türkiye.

Türkiye'de ankete katılanların yüzde 83'ü teröristlerin sığınmacıların arasına sızıp ülkeye gireceğinden endişe ediyor. Türkiye'yi, yüzde 77'lik oranla Rusya ve yüzde 72 ile Macaristan takip ediyor. Nice, Würzburg ve Ansbach'daki saldırılardan önce yapılan ankete Almanya'dan katılanların ise yüzde 71'i, sadece koruma ihtiyacı olanların değil teröristlerin de sığınmacı olarak ülkeye girebileceği görüşünde.

“Türkiye’de çoğunluk sınırların kapatılmasını istiyor”

Ankete katılan ülkeler arasında sınırın sığınmacılara kapatılmasını isteyenlerin oranınınTürkiye ve Macaristan'da dikkat çekici artış gösterdiği belirtiliyor. 2015 yılına göre artan bir eğilimle Türkiye'de ankete katılanların yüzde 64'ü ve Macaristan'da yüzde 55'i sınırların kapatılmasından yana görüş bildirdi.

Ankete katılan Almanların yüzde 44'ü sınırların sığınmacılara tamamen kapatılmasını isterken, yüzde 45'i ise sınırların kapatılmasına karşı çıkıyor.

İsveç’te ankete katılanların yüzde 44'ü, Polonya'da yüzde 40'ı, Fransa'da yüzde 45'i ve İtalya'da ise yüzde 48'i sınırların sığınmacılara kapatılmasından yana görüş bildirdi.

Anket sonuçlarına göre, İngiltere'de yüzde 60 ve İspanya'da yüzde 61 gibi bir çoğunluk sürpriz şekilde sığınmacılara karşı atılacak bu adıma karşı çıktı.

"Türkler ve Fransızlar uyum konusunda karamsar"

Türkiye’de ankete katılanların yüzde 74’ü, ülkede sığınmacıların yol açtığı değişimden rahatsızlık duyduklarını belirtti.Sığınmacıların topluma uyum göstereceklerine yönelik en karamsar tablo yine Türkiye ve Fransa’da ortaya çıktı. Türkiye’de ankete katılanların sadece yüzde 28’i, Fransa’da ise sadece yüzde 22’si bu konuda olumlu görüş bildirdi.

Anketin yapıldığı birçok Avrupa ülkesinde de çoğunluk çok fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıldığı görüşünde. İtalya'da ankete katılanların yüzde 65'i, Belçika'da yüzde 57'si ve Almanya'da yüzde 50'si, ülkelerinde “çok fazla sığınmacı olduğunu” düşünüyor.

Avrupa genelinde bu endişenin en az olduğu ülkenin ise yüzde 16'lık oranla İspanya olduğu belirtildi.

"Göçün olumlu etkisine inanılmıyor"

Anketin yapıldığı ülkelerin çoğunda göçün ülke üzerinde olumlu etkileri olacağına inanılmıyor. Almanya'da ankete katılanların sadece yüzde 18'i, Fransa ve Belçika'da ise yüzde 11'i göçün olumlu etkileri olacağı görüşünde.

Bu konuda en yüksek oranlara ulaşılan ülkeler ise Suudi Arabistan ve Hindistan oldu. Suudi Arabistan'da ankete katılanların yüzde 48'i, Hindistan'da ise yüzde 45'i sığınmacıların olumlu etkileri olacağı yönünde görüş bildirdi.

Sığınmacılara yönelik en az endişenin duyulduğu ülkelerden biri ise sığınmacı sayısının az olduğu Japonya. Ankete katılanların sadece yüzde 12'si fazla sığınmacı olduğu görüşüne sahip. Göçün yol açacağı değişime karşı en az çekincenin olduğu ülke ise yüzde 23'lük bir oranla Brezilya.

İpsos Enstitüsü'nün anketi 22 ülkede 16 bin 40 kişi ile yapıldı. İpsos Fransa Direktörü Yves Bardon, son yıllarda Avrupa'ya gerçekleşen sığınmacı akınının güvensizliği tetiklediğine dikkat çekti. Bardon, anketin Avrupa'daki kontrolsüz göçe karşı artan endişeyi gösterdiğini ifade etti.