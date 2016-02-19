Merkel, AB-Türkiye arasındaki mülteci krizinin değerlendirilmesi için Mart'a kadar süre verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında gündemde olan mülteci krizi konusunda uzlaşmaya varılan eylem planının başarılı olup olmadığı konusunda Mart'a kadar karar verileceğini söyledi.

Brüksel'de dün başlayan AB zirvesinin en önemli konularından birini, Türkiye ile mülteci akınının kontrolü konusunda üzerinde geçen Kasım ayında anlaşmaya varılan eylem planı oluşturuyor. Zirvede, sığınmacı krizi ile mücadelede Türkiye ile işbirliğine öncelik verilmesi, ardından da Mart ayında yapılacak zirvede diğer stratejilerin gündeme getirilmesi kararlaştırıldı.

"Bir şans verilmeli"

Zirveye katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile üzerinde anlaşmaya varılan eylem planına bir şans verilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, planın başarılı olup olmadığı konusunda Mart ayına kadar bir karara varılacağını ifade etti. Merkel, Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında azalma meydana geldiğini, ancak kışın bundaki etkisinin kestirilemediğini söyledi.

Almanya Başbakanı, gelecek haftalarda eylem planında öngörülen Türk sahil güvenlik ekipleri ile AB Sınır Koruma Ajansı Frontex arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini, ayrıca kısa bir süre önce kabul edildiği üzere NATO gemilerinin Ege'de caydırıcılık çerçevesinde devriye gezmeye de başlayacağını da vurguladı.

Türkiye'nin, Suriyeli mültecilere çalışma izninin kapsamını genişlettiğine ve düzensiz göçle mücadele amacıyla Suriyelilere vize uygulamaya başladığına dikkat çeken Merkel, Mart ayında düzenlenmesi planlanan AB zirvesinde Türkiye ile birlikte bilanço çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Eylem planı çerçevesinde, AB üyesi ülkelerin de Türkiye'den belli sayıda mülteci kabul etmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa'nın Türkiye'den mülteci kabul etmesinin ancak planın başarılı olduğunun anlaşılması durumunda mümkün olacağını ifade etti. Merkel, AB ülkeleri arasında mülteci kotaları konusunda ise 'gönüllülük ilkesi' çerçevesinde uzlaşmaya varıldığını kaydetti.

Brüksel'de yapılan zirveye katılması beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki terör saldırısı sonrası Brüksel gezisini iptal etmişti.