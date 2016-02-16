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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye karşı B Planı

Doğu Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Macaristan sığınmacı akınının kontrol altına alınması için bir "B Planı" üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

16 Şubat 2016 11:46


Doğu Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Macaristan Avrupa'ya sığınmacı akınının kontrol altına alınmasında Yunanistan ve Türkiye'nin çabalarının yeterli olmayacağı düşüncesiyle bir "B Planı" üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Prag'da düzenlenen Visegrad Grubu Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Makedonya ve Bulgaristan sınırlarını korumak amacıyla bir B Planı üzerinde konuştuklarını belirtti. Fico, "AB ve Türkiye arasındaki eylem planının başarılı olacağına inanıyoruz, ancak karamsar olduğumu belirtmek isterim" dedi. Başbakan bu nedenle hükümet başkanlarının yeni bir planı gündeme getirdiğini kaydetti.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslav Sobotka da AB sınırlarını güvenceye alabilmek için eylem planının yanı sıra Türkiye ile birlikte yeni güvenlik önlemlerinin de alınması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB sınırının kuşatma altında tutulmasına karşı çıkıyor. Merkel, Türkiye'nin inisiyatifiyle, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesinin engellenmesine odaklanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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