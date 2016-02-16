Türkiye'ye karşı B Planı



Doğu Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Macaristan Avrupa'ya sığınmacı akınının kontrol altına alınmasında Yunanistan ve Türkiye'nin çabalarının yeterli olmayacağı düşüncesiyle bir "B Planı" üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Prag'da düzenlenen Visegrad Grubu Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Makedonya ve Bulgaristan sınırlarını korumak amacıyla bir B Planı üzerinde konuştuklarını belirtti. Fico, "AB ve Türkiye arasındaki eylem planının başarılı olacağına inanıyoruz, ancak karamsar olduğumu belirtmek isterim" dedi. Başbakan bu nedenle hükümet başkanlarının yeni bir planı gündeme getirdiğini kaydetti.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslav Sobotka da AB sınırlarını güvenceye alabilmek için eylem planının yanı sıra Türkiye ile birlikte yeni güvenlik önlemlerinin de alınması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB sınırının kuşatma altında tutulmasına karşı çıkıyor. Merkel, Türkiye'nin inisiyatifiyle, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesinin engellenmesine odaklanıyor.