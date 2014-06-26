Türkiye'ye IŞİD suçlaması



Radikal İslamcı IŞİD, korku ve terör saçarken, vahşice adam öldürmekten de kaçınmıyor. Irak'taki görgü tanıkları, işkence ve kitlesel katliamlardan bahsediyor. Birleşmiş Milletler, haziran ayından bu yana Irak'ta öldürülenlerin sayısının bini geçtiğini açıkladı. Sünni olmayan herkes, radikal IŞİD için birer hedef konumunda.

IŞİD hâlihazırda Suriye'nin kuzey doğusunu ve Irak'ın bazı bölgelerini kontrolü altına almış durumda. IŞİD'in Katar ve Suudi Arabistan gibi bir takım Körfez ülkelerince desteklendiği öne sürülüyor. Almanya Sol Parti Dış Politika Sözcüsü Jan van Aken, federal hükümetin Körfez ülkelerine yönelik dış politikasını temelden yeniden değerlendirme zamanının geldiğine dikkat çekti. Van Aken, Suudi Arabistan yönetiminin hem federal hükümetin en iyi dostlarından olup hem de aynı zamanda Irak ve Suriye'deki terörü desteklemesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan-Almanya ilişkileri

Gerçekten de federal hükümet temsilcileri özellikle de karşılıklı ticari ilişkileri güçlendirmek için düzenli olarak Körfez ülkelerini ziyaret ediyor. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, siyasi olarak da Almanya'nın müttefikleri arasında yer alıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı henüz bir kaç hafta önce Doha'da, Katar'ı bölgenin önemli aktörlerinden olması nedeniyle övdü. Almanya'daki muhalefet ise isyan ediyor. Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, Körfez ülkelerinin bir istikrar aracı olarak tanımlanamayacağını belirterek, sözü geçen ülkelerin Almanya'ya partner olamayacak konumda olduklarını ifade etti. Omid Nouripour, bu nedenle yeni silah ihracatı anlaşmalarını düşünmek yerine konunun net bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle de Ortadoğu'da Alman Leopar tankları çok seviliyor. Ve Alman saldırı silahları da revaçta. Geçen yıllarda Suudi Arabistan Almanya'nın silah ticaretindeki en iyi müşterileri arasındaydı. Şimdiye kadar IŞİD'in elinde herhangi bir Aman markası tespit edilemedi. Federal hükümet bu nedenle ihracat politikalarını düzenlemek için bir gerekçe görmüyor.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar'a yönelik iddialar

IŞİD ile Körfez ülkeleri arasında bir bağlantı olduğuna dair somut kanıtlar henüz bulunmuyor. Ancak Suudi Arabistan gibi ülkeler çatışmada şaibeli bir rol oynuyor. Sosyal Demokrat Parti Dış Politika Sözcüsü Niels Annen, IŞİD'in destekçilerinin arkasında sadece devletler değil, aynı zamanda varlıklı örgüt ve şahısların da olduğunu belirterek, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi devletlerin bu şekilde yardım sağlayanları engellememesinin de destek sağlamak olduğuna dikkat çekti.

'Türkiye dolaylı destek sağladı'

Türkiye'nin, IŞİD üyelerinin silahlarını Suriye sınırından geçirmelerini kolaylaştırdığı iddialarına karşılık ise Jan van Aken, ocak ayında Suriye'de öldürülmüş İslamcılara ait pasaportlar gördüklerini ve pasaportlarda Türkiye giriş damgası olduğunu ancak çıkış damgası olmadığını ifade etti. Van Aken Türkiye'nin sağladığı dolaylı destekle IŞİD'i güçlendirdiğini belirtti.

Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, federal hükümetin net bir şekilde Suudi Arabistan ya da Türkiye ile arasına mesafe çekmesi ve Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi istifaya ikna etmesi gerektiğini belirtti. Nouripour, 2003 yılında Irak'taki savaşa katılmayan ve savaşa karşı olduğunu belirten Almanya'nın Irak'ta iyi bir imajı olduğunu ifade ederek, ülkesinin inandırıcılığının bölgede işe kilit rol oynayabileceğini belirtti.

IŞİD, bir İslam devleti kurma hedeflerine henüz ulaşamadı. Ancak ilerleyişleri sürüyor. Ve Almanya da böyle bir ortamda, kilit rol oynayacak bir dış politika konusunda başarı sağlayacağa benzemiyor.