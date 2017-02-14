Türkiye'nin ilk yerli antivirüs programı Chomar

Türkiye'nin ilk antivirüs yazılımı olan Chomar (Çomar) resmen hizmete girdi.
Mersin'de Teknopark'ta geliştirilen Chomar antivirüs yazılımı, 10 kişilik mühendis ekibinin 3 yıllık çalışmasının ürünü.
ListeList'te yer alan habere göre Chomar, en yüksek seviye olan Gold sertifikasına sahip. Dünyada bu sertifikayı alan 33 adet ürün bulunuyor. Programın 2 versiyonu var.
On-Access Tarama
Tehditleri gerçek zamanlı olarak algılayarak bilgisayarınızı etkilenmeden engeller.
Antivirus ve Antispyware
Virüsler, casus yazılımlar ve diğer zararlı yazılımlara karşı bilgisayarınızı korur.
Self-Defense
Zararlı yazılımlara karşı savunma mekanizması.
Sezgisel Koruma
Yeni ve tanımlanmamış zararlı yazılımlara karşı koruma.
Düşük Kaynak Tüketimi
Bilgisayarınızı kullanılmaz hale gelmesine karşı korur.
Otomatik Güncelleme
Lisans süreniz boyunca, en güncel tehditlere karşı otomatik olarak güncelleme.
Sunum Modu
Herhangi bir program tam ekran çalışırken açılır pencereleri engeller.
Türkçe Destek
Aboneliğiniz süresince müşteri hizmetlerinden 7/24 faydalanabilirsiniz.
Uzaktan Yönetim
Uzaktan yapılandırma sağlayarak etkin bir yönetim.
İnternet Koruması
Zararlı web sitelerine erişimi engeller. İnternetten indirilen dosyaları otomatik olarak tarar.
E-Posta Koruması
İstenmeyen veya kötü amaçlı e-postaları gelen kutunuzdan uzak tutar, ekleri otomatik tarar.
Güvenli Dosya Silme Aracı
Önemli verilerinize zarar vermeden geri getirilemeyecek şekilde kalıcı olarak silmenizi sağlar.
Veri Kasası
Önemli verilerinizi şifreleyerek yetkisiz erişimlere karşı korur.
Veri Kaçağı Önleme
Tanımlı olmayan çıkarılabilir aygıtların kullanılmasını engeller.