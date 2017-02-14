Türkiye'nin ilk yerli antivirüs programı Chomar

Türkiye'nin ilk antivirüs yazılımı olan Chomar (Çomar) resmen hizmete girdi.

Mersin'de Teknopark'ta geliştirilen Chomar antivirüs yazılımı, 10 kişilik mühendis ekibinin 3 yıllık çalışmasının ürünü.

ListeList'te yer alan habere göre Chomar, en yüksek seviye olan Gold sertifikasına sahip. Dünyada bu sertifikayı alan 33 adet ürün bulunuyor. Programın 2 versiyonu var.

On-Access Tarama

Tehditleri gerçek zamanlı olarak algılayarak bilgisayarınızı etkilenmeden engeller.



Antivirus ve Antispyware



Virüsler, casus yazılımlar ve diğer zararlı yazılımlara karşı bilgisayarınızı korur.



Self-Defense



Zararlı yazılımlara karşı savunma mekanizması.



Sezgisel Koruma



Yeni ve tanımlanmamış zararlı yazılımlara karşı koruma.



Düşük Kaynak Tüketimi



Bilgisayarınızı kullanılmaz hale gelmesine karşı korur.



Otomatik Güncelleme



Lisans süreniz boyunca, en güncel tehditlere karşı otomatik olarak güncelleme.



Sunum Modu



Herhangi bir program tam ekran çalışırken açılır pencereleri engeller.



Türkçe Destek



Aboneliğiniz süresince müşteri hizmetlerinden 7/24 faydalanabilirsiniz.



Uzaktan Yönetim



Uzaktan yapılandırma sağlayarak etkin bir yönetim.



İnternet Koruması



Zararlı web sitelerine erişimi engeller. İnternetten indirilen dosyaları otomatik olarak tarar.



E-Posta Koruması



İstenmeyen veya kötü amaçlı e-postaları gelen kutunuzdan uzak tutar, ekleri otomatik tarar.



Güvenli Dosya Silme Aracı



Önemli verilerinize zarar vermeden geri getirilemeyecek şekilde kalıcı olarak silmenizi sağlar.



Veri Kasası



Önemli verilerinizi şifreleyerek yetkisiz erişimlere karşı korur.



Veri Kaçağı Önleme



Tanımlı olmayan çıkarılabilir aygıtların kullanılmasını engeller.