Türkiye'nin en büyük kreşi, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi olacak

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Mudanya Belediyesi, Türkiye\'nin en büyük kreşi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi\'nde toplam 6 bin metrekarelik bir alanda inşa ederek geleceğin tohumlarını burada atmaya hazırlanıyor. Geçen yıl Aralık ayında temeli atılan kreşin 2019 yılının başlarında hizmete açılması planlanıyor.

Mudanya’da eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitim kurumlarına desteklerini sürdüren, ücretsiz olarak düzenlediği kurslarla çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan Mudanya Belediyesi, yeni bir eğitim yatırımını hayata kazandırıyor. 2014 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, yaşam boyu eğitimin önünü açmak için birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Mudanya Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kreşinde geleceğin tohumlarını atacak. Mudanya Belediyesi tarafından Bademli’de temeli atılan ve Türkiye’nin en büyük kreş ve anaokulu projesi olan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nin inşaatı son sürat devam ediyor.

\'7\'DEN 70\'E YAŞAM BOYU EĞİTİMİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ\'

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için çalıştıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yarınlarımızı önemsiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenledir ki ilçemiz genelinde eğitimde fırsat eşitliğini yaratırken, 7’den 70’e yaşam boyu eğitimin önünü açıyoruz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görebilmesi için” diye konuştu.

ENERJİSİ DOĞADAN GELECEK

Proje, çevre duyarlılığı ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımını toplumun geneline yayma bilincinden hareketle tasarlandı. Bu kapsamda proje dahilinde güneş panelleri kullanılacak, yağmur suyu depolama ve geri dönüştürme sistemleri mevcut olacak.

4 atölye, aktivite odası, 9 derslik ve sınıflarla 2 bin 294 metrekare yeşil alan ve 3 bin 650 metrekare toplam inşaat alanı planlanan kreş ve anaokulunda gelişim çağındaki çocuklara aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı öğretilecek. Kreş ve anaokulu tamamlandığında çocukların bilim, sanat, oyun, müzik, sportif etkinliklerle okula uyumu sağlanacak.



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