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Türkiye'den sınır ötesi yardım

Alper TURGUT/AHISKA, (DHA)-DÖNEMİN Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944'te, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Ahıska bölgesinde sürgüne gönderdiği Ahıska Türkleri topraklarına dönmeye başladı

06 Ocak 2018 13:23

Alper TURGUT/AHISKA, (DHA)-DÖNEMİN Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944\'te, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Ahıska bölgesinde sürgüne gönderdiği Ahıska Türkleri topraklarına dönmeye başladı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gürcistan\'a dönen Ahıska Türkleri\'ne yönelik Tarımsal Kalkınma Projesi uygulamaya konuldu. Vatanlarına 70 yıl aradan sonra dönmeyi başaran yaklaşık 34 ailenin 17\'sine sera kuruldu, 20 aileye ise 10\'ar kovan arı desteğinde bulunuldu.
Türkiye\'nin Gürcistan\'a açılan Türkgözü sınır kapısına 14 kilometre uzaklıktaki Ahıska bölgesinde bugünlerde mutlu bir hareketlilik görülüyor. 1999 yılında Gürcistan\'ın Avrupa Konseyi\'ne üye olurken Ahısta Türkleri\'ne dönüşlerine izin verilmesi nedeniyle özellikle Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye\'de yaşayan Ahıska kökenli Türkler, ata topraklarına dönmeye başladı. Ahıska Bölgesi\'nde yaşayan arsa sahibi ailelere ekonomik destek sağlamak ve aynı zamanda bölgede yaşayan diğer etnik kimliklere sahip insanlarla daha kolay entegrasyon sağlamaları için, TİKA tarafından hazırlanan proje kapsamında bölgedeki 17 Ahıskalı Türk ailelere 150 metrekarelik sera ile 20 aileye de arı desteğinde bulunuldu. Çifçilik yaptığı Azerbaycan\'dan 2005\'de Gürcistan\'ın Abastuman\'a gelen 3 çocuk babası Behsetov, şöyle dedi:
\"Türkiye\'dan Allah razı olsun. Kendi dertlerini bırakıp bizim dertlerimizle uğraşıyor. Bize destek veriyor. Önceden yaklaşık 10\'ar kovan arı verdiler. Daha sonra da sera kurdular. Çok mutluyuz. İnsanın kendi öz vatanında olmasından daha iyi bir şey olamaz.\" 
Babası Seyfettin ve kardeşleri ile birlikte 2009\'da Azerbaycan\'dan Vale kasabasına gelerek yaşamaya başlayan Hanzede Dursunov ise, \"TİKA daha öncede evimizi yaptı. Ardından sera  ve arı verdiler. Bundan başka ne isteyebiliriz ki? Allah Türkiye\'yi başımızdan bozmasın\" dedi.
SÜRGÜN
Dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944\'te, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Ahıska bölgesindeki yaklaşık 200 köyde oturan Türk kökenli halkı, trenlerle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan\'a sürgün etmişti. Yaklaşık 30 gün süren tren yolculuğu sırasında 86 bin kişiden 17 bini açlık, hastalık ve soğuktan hayatını kaybetmişti. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan\'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin, bulundukları yerden ayrılmalarına ve yakınlarını ziyaret etmelerine 1956\'ya kadar izin verilmemişti. Orta Asya\'ya yerleştirilen, \'Osmanlı Türkleri\' olarak da bilinen Ahıska Türkleri\'nin, Stalin\'in ölümünden sonra ana yurtlarına dönmek için yaptığı girişimler sonuç vermemişti. Bugün 500 bine yakın Ahıska kökenli Türk\'ün, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna\'da yaşadığı tahmin ediliyor.

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