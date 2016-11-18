Türkiye'den Almanya'ya iltica dalgası

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (Bamf) verilerine göre 2016 yılında Türkiye'den Almanya'ya 4 bin 437 iltica başvurusu gerçekleşti. Funke medya grubuna bağlı gazetelerde yer alan haberde, iltica başvurusu sayısının 2015'te bin 767, 2014'te bin 806 olarak kaydedildiğine dikkat çekildi.

Haberde, ilticacıların ilk başvuru noktası olan kabul merkezlerinde , özellikle son haftalarda yoğunlaşma yaşandığı belirtiliyor. Yılın ilk altı ayında Türkiye'den iltica için gelenlerin sayısı ayda ortalama sadece 350 iken bu sayının Eylül ayında 446'ya ve Ekim'de 485'e yükseldiği bildirildi.

Alman Hristiyan Birlik partilerinin meclis grubu iç politika sözcüsü Stephan Mayer, iltica başvurularındaki artış eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirtti. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili politikacı, "Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısının daha da artacağını hesaba katmak zorundayız. Ancak bize iltica başvurusunda bulunan her muhalif vatandaşı davet ederek Türkiye'deki sorunları çözemeyiz. Almanya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu iyiliği yapamaz. Çünkü Erdoğan'ın istediği tam da bu. Muhalefetin ortadan kaybolması" diye konuştu.

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DW,AFP/BK,BÖ