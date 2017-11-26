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Türkiye'den 2'de 2!

Ukrayna - Türkiye: 60-67 İSTANBUL, (DHA) 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup ederek 2'nci maçında 2'nci galibiyetine uzandı

26 Kasım 2017 23:49

Ukrayna - Türkiye: 60-67

İSTANBUL, (DHA)

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna\'yı 67-60 mağlup ederek 2\'nci maçında 2\'nci galibiyetine uzandı.
Kiev Spor Sarayı\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan milliler, ilk periyodu 16-12 önde geçti. 2\'nci periyotta hücum performansı düşen ay-yıldızlılar, 16-11\'lik çeyrek skoruyla ilk yarıyı 28-27 geride tamamladı.
3\'üncü periyot, iki takımın da karşılıklı sayılarıyla geçilirken, final periyoduna ev sahibi Ukrayna\'nın 1 sayılık üstünlüğü ile girildi: 43-42. Mücadelenin son periyodunda baskısını artıran ve vites yükselten milliler; Barış Ermiş, Tolga Geçim ve Sertaç Şanlı\'nın etkili oyunuyla sahadan 67-60 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Ukraynalı Sergiy Gladyr oldu. Türkiye\'nin en skorer oyuncusu 15 sayıyla Tolga Geçim olurken; Sertaç Şanlı 14, Barış Ermiş ise 10 sayı 8 asistle oynadı.

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