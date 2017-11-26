Türkiye'den 2'de 2!

Ukrayna - Türkiye: 60-67

İSTANBUL, (DHA)

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna\'yı 67-60 mağlup ederek 2\'nci maçında 2\'nci galibiyetine uzandı.

Kiev Spor Sarayı\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan milliler, ilk periyodu 16-12 önde geçti. 2\'nci periyotta hücum performansı düşen ay-yıldızlılar, 16-11\'lik çeyrek skoruyla ilk yarıyı 28-27 geride tamamladı.

3\'üncü periyot, iki takımın da karşılıklı sayılarıyla geçilirken, final periyoduna ev sahibi Ukrayna\'nın 1 sayılık üstünlüğü ile girildi: 43-42. Mücadelenin son periyodunda baskısını artıran ve vites yükselten milliler; Barış Ermiş, Tolga Geçim ve Sertaç Şanlı\'nın etkili oyunuyla sahadan 67-60 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Ukraynalı Sergiy Gladyr oldu. Türkiye\'nin en skorer oyuncusu 15 sayıyla Tolga Geçim olurken; Sertaç Şanlı 14, Barış Ermiş ise 10 sayı 8 asistle oynadı.