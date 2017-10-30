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Bilim / Teknoloji

'Türkiye'de İnternet Konferansı' 2 Kasım'da BAU'da başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)'nun  ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Türkiye'de İnternet Konferansı" 2-4 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek

30 Ekim 2017 20:23

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)\'nun  ev sahipliğinde düzenlenecek olan \"Türkiye\'de İnternet Konferansı\" 2-4 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye\'de Internet ile ilgili grupları bir araya getirerek interneti tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak ve internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak amacıyla yapılan konferans 1995 yılından bu yana her sene düzenleniyor. Bu yıl 22\'ncisi yapılacak konferansta öne çıkacak konular; \"4. Sanayi Devrimi\", \"İnternet Ekonomisi\", \"Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi\", \"Yapay Zeka\", \"İnternet ve Demokrasi\", \"Mobil Ağlar\", \"Sosyal Ağlar\", \"Yeni Medya\", \"Siber Güvenlik\", \"Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet\", \"Medya/Bilgi Okuryazarlığı\" şeklinde sıralanıyor. Üniversitenin Beşiktaş Güney Kampüsü\'nde düzenlenecek etkinlikte ayrıca Endüstri 4.0 ve Veri Biliminin Gücü R Dili ile Makine Öğrenmesine Giriş ve Görselleştirme Eğitim Semineri de verilecek.

Etkinlikte, Türkiye\'de internetin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacak. İnternet başarı öykülerini anlatan oturumların yanı sıra, bilgi toplumu, internet ve güncel sorunların tartışılacağı seminerler düzenlenecek. Dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan internetin, tüm yönleriyle tartışılacağı 22\'nci Türkiye’de İnternet Konferansı’nda; bildiri sunumları, sponsor firma/kuruluş sunumları, kısa ve uzun süreli eğitim seminerleri, açık oturumlar ve çalışma grupları gibi etkinlikler de yapılacak.

 

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