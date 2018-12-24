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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------- 26/12   14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12   14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12   10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12   10:00    Dış ticaret açığı --------------------

24 Aralık 2018 12:22

TÜRKİYE
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26/12   14:30    Kapasite kullanım oranı
26/12   14:30    Reel kesim güven endeksi
28/12   10:00    Ekonomik güven endeksi
31/12   10:00    Dış ticaret açığı
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DÜNYA (TSİ)
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27/12   16:30     ABD işsizlik maaş başvuruları
27/12   18:00     ABD tüketici güven endeksi
27/12   18:00     ABD yeni konut satışları
28/12   16:00     Almanya TÜFE, öncü
28/12   17:45     ABD Chicago PMI
28/12   18:00     ABD bekleyen konut satışları
 

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TÜRKİYE 2612KapasiteReelEkonomikDışTSİ 2712ABDAlmanya TÜFEABD Chicago PMI 2812
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