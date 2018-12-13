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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

  TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------   TÜRKİYE   13/12 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10:00   13/12 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10:00   ----------------

13 Aralık 2018 12:04

 

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

 

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TÜRKİYE

 

13/12 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10:00

 

13/12 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10:00

 

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DÜNYA                            

 

 

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13 ARALIK PERŞEMBE                      TSİ

 

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JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

 

JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

 

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

 

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

 

ALMANYA                                 10:00 TÜFE MoM 

 

ALMANYA                                 10:00 TÜFE YoY 

 

FRANSA                                  10:45 TÜFE MoM 

 

ALMANYA                                 10:45 TÜFE YoY 

 

EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı 

 

EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı 

 

EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı 

 

ABD                                         16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

 

ABD                                         16:30 Devam Eden Başvurular 

 

ABD                                         18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

 

 

 

 

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14 ARALIK CUMA                          TSİ

 

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JAPONYA                                 03:30 İmalat PMI 

 

ÇİN                                           05:00 Perakende Satışlar YoY 

 

ÇİN                                           05:00 Sanayi Üretimi YoY 

 

JAPONYA                                 07:30 Kapasite Kullanımı MoM 

 

JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi MoM 

 

JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi YoY 

 

FRANSA                                  11:15 İmalat PMI 

 

FRANSA                                  11:15 Servis PMI 

 

FRANSA                                  11:15 Bileşik PMI 

 

ALMANYA                                 11:30 İmalat PMI 

 

EURO BÖLGESİ                     11:30 İmalat PMI 

 

EURO BÖLGESİ                     11:30 Servis PMI 

 

EURO BÖLGESİ                     11:30 Bileşik PMI 

 

ALMANYA                                 11:30 Servis PMI 

 

ALMANYA                                 11:30 Bileşik PMI 

 

ABD                                         16:30 Perakende Satışlar MoM 

 

ABD                                         17:15 Sanayi Üretimi MoM 

 

ABD                                         17:15 Kapasite Kullanımı 

 

ABD                                         17:15 İmalat Üretimi 

 

ABD                                         17:45 İmalat PMI 

 

ABD                                         17:45 Servis PMI 

 

ABD                                         18:00 İş Stokları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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