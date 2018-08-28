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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------ 29/08  10:00   Ekonomik güven endeksi 29/08  10:00   Dış ticaret dengesi 29/08  10:00   Giriş çıkış yapanlar ------------------------------------------------------------ DÜNYA  / TSİ ---

28 Ağustos 2018 12:09

TÜRKİYE
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29/08  10:00   Ekonomik güven endeksi
29/08  10:00   Dış ticaret dengesi
29/08  10:00   Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA  / TSİ
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28 AĞUSTOS SALI
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17:00     ABD tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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15:30     ABD GSYH, revizyon
15:30     ABD çekirdek PCE, revizyon
17:00     ABD bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS PERŞEMBE
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10:55     Almanya işsizlik
15:00     Almanya TÜFE, öncü
15:30     ABD kişisel gelirler
15:30     ABD kişisel harcamalar
15:30     ABD çekirdek PCE
15:30     ABD işsizlik maaş başvuruları
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31 AĞUSTOS CUMA
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09:00     Almanya perakende satışlar
12:00     Euro bölgesi enflasyon, öncü
12:00     Euro bölgesi işsizlik
16:45     ABD Chicago PMI
17:00     ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 2908EkonomikDışGirişTSİ 28 AĞUSTOS SALI 1700     ABDAĞUSTOSABD GSYHABDPCEAĞUSTOS PERŞEMBE 1055     AlmanyaAlmanya TÜFEPCE 1530     ABDAĞUSTOS CUMA 0900     AlmanyaEuroABD Chicago PMI
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