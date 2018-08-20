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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/08     14:30     TCMB Analitik Bilanço ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜN

20 Ağustos 2018 12:45

TÜRKİYE


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20/08     14:30     TCMB Analitik Bilanço


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DÜNYA                                                      TSİ


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20 AĞUSTOS PAZARTESİ                       TSİ


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ALMANYA                         09:00 ÜFE YoY 

ALMANYA                         09:00 ÜFE MoM


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21 AĞUSTOS SALI                                 TSİ


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22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ


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ABD                                   14:00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları 

ABD                                   17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM 

ABD                                   17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                                   17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                   17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                                   17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD                                   17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                                   17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep 

ABD                                   17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep 

ABD                                   17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep
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23 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ


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JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                       02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                       02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                       03:30 İmalat PMI 

JAPONYA                       08:00 Öncü Göstergeler 

FRANSA                        10:00 İmalat PMI 

FRANSA                        10:00 Servis PMI 

FRANSA                        10:00 Bileşik PMI

ALMANYA                      10:30 İmalat PMI 

ALMANYA                      10:30 Servis PMI 

ALMANYA                      10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ          11:00 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI 

EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI 

ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                              16:45 İmalat PMI 

ABD                              16:45 Servis PMI

ABD                              16:45 Bileşik PMI 

ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları 

ABD                              17:00 Yeni Konut Satışları MoM 

EURO BÖLGESİ          17:00 Tüketici Güveni 

ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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24 AĞUSTOS CUMA                       TSİ


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JAPONYA                   02:30 TÜFE YoY 

JAPONYA                   02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                   09:00 GDP QoQ 

ALMANYA                   09:00 GDP YoY 

ALMANYA                   09:00 Özel Tüketim QoQ 

ALMANYA                   09:00 Kamu Harcamaları QoQ 

ALMANYA                   09:00 Sermaye Yatırımları QoQ 

ALMANYA                   09:00 İnşaat Yatırımları QoQ 

ALMANYA                   09:00 İç Talep QoQ 

ALMANYA                   09:00 İhracat QoQ

ALMANYA                   09:00 İthalat QoQ 

ABD                           15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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