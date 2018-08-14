TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
14/08 10:00 Açık İş İdrai Kayıtları
14/08 10:00 Kayıtlı İşsizlik İstatistikleri
14/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi
14/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
14/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
14/08 10:00 Hava Kalitesi İstatistikleri
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
14 AĞUSTOS SALI TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA 08:30 ILO İşsizlik Oranı
ALMANYA 09:00 GDP QoQ
ALMANYA 09:00 GDP YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AĞUSTOS CUMA TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi