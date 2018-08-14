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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/08     10:00 Açık İş İdrai Kayıtları  14/08     10:00 Kayıtlı İşsizlik İstatistikleri 14/08     10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi 14/08     1

14 Ağustos 2018 12:43

TÜRKİYE


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14/08     10:00 Açık İş İdrai Kayıtları 

14/08     10:00 Kayıtlı İşsizlik İstatistikleri

14/08     10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi

14/08     10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

14/08     10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

14/08     10:00 Hava Kalitesi İstatistikleri 


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DÜNYA                                                      TSİ

 

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14 AĞUSTOS SALI                                 TSİ


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ÇİN                                05:00 Perakende Satışlar YoY 

ÇİN                                05:00 Sanayi Üretimi YoY 

JAPONYA                      07:30 Sanayi Üretimi MoM 

JAPONYA                      07:30 Sanayi Üretimi YoY 

JAPONYA                      07:30 Kapasite Kullanımı MoM 

FRANSA                        08:30 ILO İşsizlik Oranı 

ALMANYA                      09:00 GDP QoQ

ALMANYA                      09:00 GDP YoY 

ALMANYA                      09:00 TÜFE MoM 

ALMANYA                      09:00 TÜFE YoY 

FRANSA                        09:45 TÜFE MoM 

FRANSA                        09:45 TÜFE YoY 

İNGİLTERE                   11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY

İNGİLTERE                   11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths 

İNGİLTERE                   11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M 

EURO BÖLGESİ          12:00 Sanayi Üretimi MoM 

EURO BÖLGESİ          12:00 Sanayi Üretimi YoY 

EURO BÖLGESİ          12:00 GDP QoQ 

EURO BÖLGESİ          12:00 GDP YoY 

ALMANYA                      12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) 

ALMANYA                      12:00 ZEW Anketi (Beklenti) 

EURO BÖLGESİ          12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

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15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ


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İNGİLTERE                  11:30 TÜFE MoM 

İNGİLTERE                  11:30 TÜFE YoY 

İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE                  11:30 ÜFE MoM 

İNGİLTERE                  11:30 ÜFE YoY 

İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM 

İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY 

ABD                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                             15:30 Empire İmalat Endeksi 

ABD                             15:30 Perakende Satışlar MoM 

ABD                             16:15 Sanayi Üretimi MoM 

ABD                             16:15 Kapasite Kullanımı 

ABD                             16:15 İmalat Üretimi 

ABD                             17:00 İş Stokları 

ABD                             17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                             17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                             17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                             17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD                             17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                             17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                             17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD                             17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 

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16 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ


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JAPONYA                      02:50 Ticaret Dengesi 

JAPONYA                      02:50 İhracat YoY 

JAPONYA                      02:50 İthalat YoY 

JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar MoM 

İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar YoY 

EURO BÖLGESİ          12:00 Ticaret Dengesi 

ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                              15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi 

ABD                              15:30 Konut Başlangıçları 

ABD                              15:30 Konut Başlangıçları MoM 

ABD                              15:30 İnşaat İzinleri 

ABD                              15:30 İnşaat İzinleri MoM 

ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


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17 AĞUSTOS CUMA                       TSİ


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EURO BÖLGESİ      12:00 Çekirdek TÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE MoM 

ABD                          17:00 Öncü Göstergeler 

ABD                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 1408AçıkKayıtları  1408KayıtlıKümes HayvancılığıSütTarımFiyat Endeksi 1408Hava KalitesiAĞUSTOS SALIPerakende Satışlar YoY  ÇİNSanayiYoY  JAPONYAMoM  JAPONYAKapasite Kullanımı
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