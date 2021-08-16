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Türkiye, Somali ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alınması eleştirilmişti

Zırhlı personel taşıyıcı

16 Ağustos 2021 12:46

Türkiye,  Somali Ulusal Ordusu'na 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti.

Mogadişu'da dün düzenlenen devir teslim törenine Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somali Genelkurmay Başkanı Odowaa Yusuf Rageh katıldı.

Somali ordusuna, mayına karşı Türkiye, kısa süre sonra ülke güvenliğini tümüyle teslim alması beklenen Somali Ulusal Ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti. Korumalı 8 "Kirpi" aracın yanı sıra 14 askeri personel taşıyıcı teslim edildi.

Mayına karşı korumalı araçlar,  Eş-Şebab'a karşı mücadele eden özel kuvvetler ekibi "Gorgor" tarafından kullanılacak. Gorgor, Türkiye'de eğitim almış özel kuvvetler personelinden oluşuyor. (AA)

TIKLAYIN | Resmî Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek

 

 

 

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