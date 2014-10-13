'Türkiye kabul etti'



NBC televizyona açıklamalarda bulunan Susan Rice, Türkiye'deki havaalanlarından Irak ve Suriye'deki hedeflerin vurulmasının kabul edildiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Rice, Türkiye ile varılan uzlaşmanın ılımlı Suriyeli muhaliflerin IŞİD’e karşı eğitilmesini de kapsadığını belirtti.

Rice'ın açıklamasına göre, Türk hükümeti Suriye'ye askeri operasyon düzenlemeyi kabul etmedi. Ankara, Kobani için yardım koridoru açılması önerisine de ikna edilemedi.

Bu arada Kobani'de çatışan Kürt güçleri, IŞİD militanlarının ilerlemesinin yavaşlatıldığını duyurdu.

Türkiye, IŞID'e karşı muhtemel operasyonu Beşar Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması şartına bağlıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Eğer IŞİD’den sonra sınırlarımızda güvenliğin sağlanacağından emin olduğumuz net bir strateji olursa, burada herşeyi yapmaya hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

Gözlemciler, Ankara'nın tutumunda PKK faktörünün de etkili olduğuna dikkat çekiyor. Kobani'de çatışan Kürt güçlerine liderlik eden YPG, PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ediliyor.