Türkiye, İsveç maçına hazır

Serhan TÜRK / SOLNA (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup mücadelesinin hazırlıklarını maçın oynanacağı başkent Stockholm\'de bulunan Friends Arena\'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Lucescu yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan antrenman sırasında çekilen sert bir şut, saha kenarındaki milli takım şoförünün başına isabet etti. Saha kenarında baygınlık geçiren şoföre ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yaptığı otele hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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