Türkiye istediğini aldı



Fransa’nın ev sahipliğinde devam eden EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 yenerek D grubundaki mücadelesini 3 puanla tamamladı.

Lens kentindeki Bollert-Delelis stadında oynanan 32 bin 836 kişinin izlediği mücadelede rakibi karşısında son derece istekli bir futbol sergileyen A milliler 10’uncu dakikada Burak Yılmaz ve 65’nci dakikada Ozan Tufan’ın golleriyle sonuca gitti.

Ay-yıldızlılar böylece 6 gruplu turnuvada bir üst tura çıkacak en iyi dört grup üçüncüsü arasında yer alma şansını sürdürdü.

D grubunda önce Hırvatistan’a 1-0, ardından turnuvanın son iki şampiyonu İspanya’ya 3-0 mağlup olan ve eleştirilere hedef olan Fatih Terim yönetimindeki A milli takım Çek Cumhuriyeti karşısında sergilediği istekli, baskılı ve mücadeleci futboluyla hem taraftarlarını memnun etti hem de 2-0’lık sonuçla en iyi grup üçüncüleri arasına girme şansını sürdürdü.

Fatih Terim, İspanya maçının 11'inde görev yapan 3 oyuncuya bu maçta yer vermedi. Çek Cumhuriyeti karşısında Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ve Oğuzhan Özyakup yedek başlarken bu oyuncuların yerine İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Emre Mor maça ilk 11'de başladı.

İspanya karşılaşmasındaki futbolu nedeniyle seyircilerin ıslıklı protestosuna maruz kalan kaptan Arda Turan Çek Cumhuriyeti maçındaki başarılı futboluyla galibiyetin mimarlarından oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Arda “Çok mutluyuz, kimseye kırgın değiliz. Bir çok ihtimal var, inşallah son 16'ya kalırız” diye konuştu.

UEFA tarafından maçı adamı seçilen ilk golün sahibi Burak Yılmaz ise “2-0 kazanmamız gerekiyordu. Oyun içinde herşey istediğimiz gibi gitti. Bir gol bulabilirsek ikinciyi atabileceğimizi biliyorduk, mutluyuz, çok da üzüntülüyüz, bazı şeylere kırgınız” dedi.

Türkiye gruptan nasıl çıkar

Çek Cumhuriyeti karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle grubu -2 averajla bitiren Türkiye, ilk üç gruptaki üçüncülerden sadece Arnavutluk'u geride bıraktı. Ay-yıldızlılar şimdi çarşamba günü F grubunda TSİ 19:00’daki Macaristan-Portekiz, İzlanda-Avusturya ve E grubunda TSİ 22:00’daki İtalya-İrlanda, İsveç Belçika maçlarının sonuçlarını bekleyecek. Türkiye gruptan çıkabilmek için bu iki grubun üçüncülerinden en az birini geride bırakmak zorunda.

Hırvatistan son şampiyonu devirdi

Türkiye'nin de yer aldığı D grubunun diğer mücadelesinde Hırvatistan, son iki turnuvanın şampiyonu İspanya'yı 2-1 yenerek grubu 7 puanla lider tamamladı ve son 16’ya kaldı. İkinci sıradaki İspanya 6 puanla bir üst tura çıktı. Çek Cumhuriyeti 1 puanla turnuvaya veda etti.