Türkiye ile ortak devriyeye ret



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile Atina'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ege Denizi'nde ortak devriye planlarını ret etti. Kotzias, Türk sınırlarında devriye gezilmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Bazı Yunan adalarının Türkiye'ye sadece birkaç kilometre uzaklıkta olduğunu ve buralarda uluslararası kara sularının bulunmadığını belirten Kotzias, dolayısıyla buralarda ortak devriyenin bir anlamı olmayacağını söyledi.

‘Türkiye'de merkezler kurulsun'

Yunan sahil korumanın iyi çalıştığını ve şimdiye kadar 78 bin sığınmacıyı denizden kurtardığını kaydeden Yunan Dışişleri Bakanı, “Tüm bunlardan bağımsız olarak Ege'nin diğer tarafında kabul merkezleri kurulması daha mantıklı. Avrupa'ya kimin iltica hakkı bulunduğu, bu merkezlerde incelenebilir” dedi.

Kotzias, bu şekilde binlerce sığınmacının tehlikeli deniz yolculuğundan korunmuş olacağını savunarak, Yunanistan'ın refah düzeyi yüksek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yüz binlerce kişiyi durduramayacağını söyledi.

‘Türk gemileri kara sularımıza girer'

Yunan medyasına göre Steinmeier ile bir saatlik bir görüşme gerçekleştiren Başbakan Aleksis Tsipras da benzer mesajlar verdi. Tsipras'ın, Türkiye ile işbirliğine öncelik verilmesi ve sığınmacı krizinin yönetiminin Türkiye'ye yüklenmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Yunan Ekathimerini gazetesi, Kotzias'ın ekim ayı başında Türkiye ile ortak devriye konusunda, “Bu, Türk gemilerinin bizim kara sularımıza girmesi anlamına gelir, ki bunun uzun vadeli sonuçları olabilir” şeklindeki açıklamasına yer vermişti.