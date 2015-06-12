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Türkiye, güzelini seçti

Elidor Miss Turkey 2015 güzellik yarışmasının birincisi: Ecem Çırpan

12 Haziran 2015 14:15

Elidor Miss Turkey 2015 Güzellik yarışması dün gece yapıldı. Türkiye'nin en güzel kızı, 1 numaralı yarışmacı Ecem Çırpan seçildi. Ayşe Hatun Önal ve Kenan Doğulu’nun da şarkılarıyla renklendirdiği gecede, Çırpan'a tacının geçen yılın birincisi Amina Gülşe verdi. 

Türkiye'yi dünya genelinde temsil edecek olan Ecem Çırpan’ın birinci olduğu gecede, Aslı Melisa Uzun Miss Turkey 2015 2. güzeli ve Hazal Subaşı Miss Turkey 2015 3. güzeli oldu. Şevval Ayvaz ise dördüncü seçildi. 

İlk dörde giren güzeller, Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek.

Ecem Çırpan kimdir?

Bursa'da doğan 18 Yaşındaki Ecem Çırpan, Kültür 2000 Kolej mezunu ve halen üniversite sınavına hazırlanıyor. Ecem Çırpan 18 yaşında ve 1.85 cm boyunda. 

 

 

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