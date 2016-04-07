“Türkiye güvenilir bir ortak“



Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye ile sığınmacı krizinin çözümüne yönelik 18 Mart’ta varılan mutabakatı savundu. Türkiye’nin sığınmacı politikası konusunda şimdiye kadar güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen Schulz, ‘sığınmacı krizinin aşılmasınde önemli bir öge‘ diye nitelediği anlaşmanın Yunanistan meclisinde kabul edilerek uygulamaya konmasını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

AP’nin Alman Sosyal Demokrat Partili Başkanı Martin Schulz, Düsseldorf kentinde yayımlanan Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, “ Türkiye Cumhurbaşkanının ülkesindeki medyaya karşı tavrı kabul edilemez, yabancı medya kuruluşlarına yönelik eleştirileri konusunda da Erdoğan tamamen aceleyle ve düşünmeden hareket ederek yanıldı. Ama diğer yandan Türkiye şimdiye kadar sığınmacı politikaları konusunda bazı AB ülkelerinden çok daha fazlasını yapan güvenilir bir ortak“ diye konuştu.