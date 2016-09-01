"Türkiye El Bab'da da devreye girebilir"

Suriye'nin Cerablus bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı harekâtıyla destek verdiği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Menbiç'i YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) alıp YPG'yi Fırat'ın doğusuna çekilmeye zorlayacağı iddia edildi.

ÖSO, TSK’nın desteğiyle Cerablus’u IŞİD’den aldıktan sonra Türkiye sınırında Rai (Çobanbey)-Cerablus arasındaki bölgeyi IŞİD’den temizlemek için operasyonu genişletti. Buradaki 90 kilometrelik mesafe 40 kilometreye inmiş durumda.

Habertürk'ten Şefik Dinç'in imzasıyla yayımlanan (1 Eylül 2016) haber şöyle:

IŞİD, 2 hafta önce Menbiç’i YPG’nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) kaybetmişti, Cerablus’u da ÖSO ele geçirdi. YPG ve ÖSO’nun hedefinde ise şimdi El Bab var... El Bab, bölgede çatışan tüm güçler için kritik öneme sahip bir noktada bulunuyor. Menbiç’ten ve Cerablus’tan kaçan IŞİD militanları, örgütün başkent ilan ettiği Rakka ile bağlantılarını sağlayan El Bab’a çekilmişti. Menbiç’te 2 ay savaşan, Cerablus’ta ise çatışmadan geri çekilen IŞİD, burayı kaybetmemek için tüm gücüyle savaşacaktır. Zira örgütün burayı kaybetmesi Halep ve Türkiye ile bağlantısının kesilmesi, Suriye’nin orta kesimindeki Rakka, Deyrizor ve Humus bölgesine sıkışması anlamına geliyor.

Menbiç'e 25 kilometre uzakta

ÖSO, TSK’nın desteğiyle Cerablus’u IŞİD’den aldıktan sonra Türkiye sınırında Rai (Çobanbey)-Cerablus arasındaki bölgeyi IŞİD’den temizlemek için operasyonu genişletti. Buradaki 90 kilometrelik mesafe 40 kilometreye inmiş durumda. ÖSO, Türkiye sınırındaki bu kısmı ele geçirmek için ilerlerken, bir yandan da yönünü güneye, yani El Bab’a çevirdi. Halep’in kuzeyindeki El Bab, Türkiye sınırına 30, YPG’nin IŞİD’den aldığı Menbiç’e 25 kilometre mesafede bulunuyor. El Bab, ÖSO için de kritik bir noktada. ÖSO, Azez’den Mare hattına yönelerek buradan da El Bab’ı ele geçirmeyi hedefliyor. ÖSO’nun El Bab’ı ele geçirmesi Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırında bir güvenli bölge oluşması açısında da önem taşıyor. Ayrıca YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği koridorun da önünü kesmiş olacak. El Bab’ın muhalifler için bir diğer önemi ise yapılacak Menbiç operasyonu için onlara harekât alanı açacak olması... Kuzeyden Cerablus, batıdan da El Bab tarafından iki koldan Menbiç’e yönelmeyi planlayan ÖSO, Menbiç’i YPG öncülüğündeki SDG’den alıp YPG’yi Fırat’ın doğusuna çekilmeye zorlamayı hedefliyor.

Güvenli bölge

Kartların her gün yeniden karıldığı, ittifakların ve çatışan tarafların sık sık değiştiği Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler, en çok YPG’nin planlarını altüst etti. Haziran ayında başlattıkları Menbiç operasyonu sonrasında 2 hafta önce kenti ele geçiren YPG, önce yönünü Cerablus’a çevirdi. ‘Cerablus Askeri Meclisi’ adıyla yeni bir oluşumla burayı IŞİD’den almanın hesaplarını yaptıkları sırada, ÖSO, TSK’nın desteğiyle Cerablus’a girdi. PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında ilan ettiği Cezire, Kobani ve Afrin kantonlarının birleştirilmesi için kritik noktada olan Cerablus hamlesi boşa çıkan YPG, bu kez yönünü El Bab’a çevirdi. Türkiye sınırında kantonlar arasındaki koridoru birleştiremeyen YPG, bu kez de El Bab’ı alarak Tel Rıfat üzerinden bu koridoru tamamlamak istiyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma tezi açısından da kritik bir noktada olan El Bab, yakın bir süreçte bölgede çatışan grupların karşı karşıya geleceği yer olacak.