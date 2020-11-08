Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Biden yorumu: Türkiye açısından bir şey değişmez

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin yeni Başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye açısından bir şey değişmez, bir geçiş süreci olacaktır tabii" dedi.

Oktay, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında, Biden'ın ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilmesiyle ilgili olarak, "Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri değiştiğinde bizim için bir şey değişmez. Türkiye'nin kendi menfaati, dış politikası vardır" diye konuştu.

"ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez" diyen Oktay, "İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii" ifadelerini kullandı

Oktay özetle şöyle konuştu:



''Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, bizim için bir şey değişmez. İyi veya kötü olmaz. Türkiye'nin kendi menfaatleri ve dış politikası vardır. Biz kendi çıkarlarımıza göre dış politikamızı şekillendiririz. Türkiye açısından bir şey değişir mi? Değişmez. Bizim ABD ile olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili de değildir.

Bizim konularımız neler diye baktığımızda terörle mücadeledir bizi ilgilendiren konulardan birisi. Gündemimizde FETÖ var. Bunun iadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Bu anlamdaki baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız.



PKK/PYD olayı. Binlerce TIR'lık silah getirildi buraya. Her türlü kaynak sağlandı. Teröriste terörist diyebilmelisiniz.



Suriye, Doğu Akdeniz, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs bütün bunlar Türk-Yunan ilişkileri... Bizi doğrudan ilgilendiren konular. Yeni yönetimin tavrı bizi etkileyecektir. Bunu da biz yakından takip edeceğiz. Beklentimiz, tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması.''