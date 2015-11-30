'Türkiye de AB'ye muhtaç'

‘Neue Osnabrücker Zeitung’ Avrupa Birliği’nin mülteci akınının

önlenebilmesi için Türkiye’ye büyük fedakârlık yapmaya hazır

olduğunu belirttiği yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Türkiye ve Balkan rotası üzerinden Avrupa’ya akan mülteci

kitlelerinin frenlenebilmesine Avrupa Birliği yüksek bedel

biçti. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye vaat ettiği milyarlarca

Euro’luk yardımın aslan payını yine Almanya üstlenecek. Türkiye

açısından bir o kadar önemli olan diğer vaat ise, 2016 yılının

ekim ayından itibaren AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek

olmaları. Brüksel şimdiye kadar vize kolaylığına itiraz

etmekteydi. Türkiye’ye verilen tavizler Recep Tayyip Erdoğan’ın

ne kadar güçlü kozlara sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye

Cumhurbaşkanı ülkesinin Avrupa ile Asya arasındaki jeopolitik

önemi sayesinde Türkler için önemli tavizler koparabiliyor.”

‘Badische Zeitung’ adlı gazete AB-Türkiye zirvesinin perde

arkasına bakıyor:

“Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Avrupa liderleriyle

yaptığı buluşma tarihe ‘yalancılık’ zirvesi olarak geçmeye

adaydır. Konsey Başkanı Donald Tusk gayelerinin, Avrupa’nın

Balkanlara olan sınırının korunmasını Türkiye’ye ihale etmek

olmadığını söylüyor. Aslında tam da bu amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Davutoğlu’nu kendi halkına,

AB’nnin tepkisinden çekinmeden Kürtleri bombalayabileceğini, Rus

savaş uçağı düşürebileceğini ve basın özgürlüğünü

bastırabileceğini göstermek için Brüksel’e gönderdi. Bu hesabın

yüzde yüz oranında tuttuğu anlaşılıyor.”

‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, Rusya’nın Suriye’deki iç

savaşa müdahale etmesi ile Brüksel zirvesi arasındaki ilişkiye

ayırdığı yorumunda şu görüşlere yer vermiş:

“Rusya, Esad’dan yana savaşa müdahale etmekle, Türkiye’yi de

karşısına almış oldu. Erdoğan bu durumda Avrupa’ya avuç açsaydı

benliğini inkâr etmiş olurdu. Erdoğan yardım istemek yerine

Avrupa’ya ve öncelikle de Almanya’ya şantaj yapmak amacıyla

savaştan kaçan Suriyeli mültecileri stratejik silah olarak

kullandı. Brüksel’de yapılan niyet açıklamaları ilk bakışta

elbette, AB’nin kendi amaçlarına hizmet ettiği sürece her türlü

iç politik manevraya başvuran ve otoriterliği giderek artan bir

aktör karşısında dize gelmesi gibi görünebilir. Uzun vadede

nasıl Avrupa Türkiye’yi görmezden gelemezse, Türkiye’nin de

Avrupa’ya en az o kadar ihtiyacı var. Karşılıklı muhtaçlığın

NATO’nun en eski üyelerinden Türkiye’nin AB üyeliğine vesile

olacağı kesinleşmiş değildir.”

‘Mitteldeutsche Zeitung’ ise Türkiye’nin Rusya’yı karşısına

almakla şantaj potansiyelini tükettiği görüşünü savunuyor:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şantaj kozunu

kaybetti. Rus savaş uçağının düşürülmesi yüzünden Moskova ile

bozuşan Türkiye sadece muazzam dış politik hatası yüzünden

kaybettiği prestijini kurtarmaya çalışırken, aynı zamanda

ekonomik yaptırımların sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacak.

Bu durum Türkiye açısından AB’nin önemini arttırıyor. Çünkü

Türkiye artık AB’nin vermediğini Rusya ile ticaret yaparak

telafi edemeyecek. Dolayısıyla, mülteci meselesinde AB’nin

Türkiye’ye vaat ettiği yardım büyük önem taşıyor. Gerçi Türkiye

bundan böyle de milyonlarca mültecinin yükünü çekmek zorunda

kalacak, ama karşılığında yardım alacak. Aynı zamanda Rusya

perspektifinin tahrip olduğu anda Avrupa perspektifi kazandığı

da göz ardı edilmemeli. Hafta sonundaki AB-Türkiye zirvesi son

derece önemli gelişmelere başlangıç olmuştur.”