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Türkiye-Çin ortak tatbikatı

TSK ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı kara komandoları arasında bir hafta sürecek ortak eğitimin başladığı bildirildi...

09 Kasım 2010 02:00

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı kara komandoları arasında bir hafta sürecek ortak eğitimin başladığı bildirildi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberinde, “Bunun iki ordu arasında yapılan ilk ortak eğitim olduğu” ifade edildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Haberde, Türkiye’de Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’nde başlayan ortak eğitimin, dağlık bölgede komando savaş tekniğinin geliştirilmesi, taktik bilgilerin verilmesi ve bir ortak tatbikatın gerçekleştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Haberde, “Bu eğitim, iki ordu arasında karşılıklı anlayış ve güvenin derinleştirilmesini, somut işbirliğinin artırılmasını ve iki ordunun komando birimlerinin birlikte savaşma gücünün artırılmasını amaçlıyor” denildi.

İki ülke 20 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Konya’da ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirmişti. Tatbikatta Çin’den 4 adet Sukhoi-27 (SU-27) savaş uçağıyla Türk Hava Kuvvetleri’nden ise Washington’ın asker sır açısından kaygılanmaması için F-16’lar yerine eski teknolojiyle donanımlı F-4 savaş uçakları katılmıştı. Çin savaş uçaklarına İran geçiş izninin yanı sıra yakıt ikmalini de sağlamıştı.


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