Türkiye-Bulgaristan sınırına AB koruması

Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci krizi nedeniyle yeni oluşturduğu Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı, Bulgaristan’ın Türkiye sınırında göreve başladı. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki Kapitan Andreevo, sınır kapısında perşembe günü düzenlenen katılan AB’nin İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos “AB sınırlarını korumak bizim ortak sorumluluğumuz” dedi.

Avramopoulos, sınır koruma teşkilatı Frontex’in bugünden itibaren Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı adı altında faaliyet göstereceğini söyledi.

Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı Genel Müdürü Fabrice Leggeri de yeni kuruluşun Frontex’ten daha iyi ve güçlü donanıma sahip olduğunu vurguladı.

Yeni kuruluş ilk görevine Bulgaristan’ın Türkiye sınırında başladı. Törene katılan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ülke sınırlarının korunmasında AB’nin desteğini istiyordu.

Yeni kuruluşun görevleri

AB bünyesinde 2004 yılında kurulan Sınır Koruma Ajansı Frontex'in görevlerini yerine getirmesinde etkin olamadığı düşünülüyordu. Frontex’in geliştirilmesiyle yeni oluşturulan Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı’nda çalışan kadrolu personel sayısı iki katına çıkartıldı. Ayrıca acil durumlarda çağrılabilecek bin 500 sınır muhafızı görevlendirildi. Bu muhafızların 225'i Almanya'dan gönderilecek.

Polonya'nın başkenti Varşova merkezli yeni kuruluşun en önemli hedefi AB dış sınırlarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak olacak.

Ancak yeni kuruluşun insanların sınır dışı edilmesinde daha etkin bir rol oynacağına ilişkin eleştiriler de bulunuyor. Frontex Müdürü Klaus Rösler, yeni kurulan Sınır ve Sahil Koruma Ajansı’nın sınır dışı etme birimi gibi görev yapacağı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Rösler, Berlin’de yayın yapan RBB-Inforadio’ya yaptığı açıklamada, bu kuruluşun insanları sınır dışı etmeye odaklanmayacağını söyledi. Rösler, sınır dışı etme konusundaki kararın hâlâ AB’ye üye devletlerde olacağına dikkati çekti.

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dpa/AFP/JD/HS