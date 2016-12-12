Türkiye AB'yi ikiye böldü

AB dışişleri bakanları, bugün başlayan iki günlük toplantılarında Türkiye'nin AB üyelik sürecini de masaya yatıracak. Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması yönündeki kararı sonrasında izlenecek yol konusunda Avrupalı politikacılar ikiye bölünmüş durumda.

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, AB'nin Türkiye ile ortaklığı ve diyaloğu sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Ancak Türkiye için artık AB değerler topluluğuna üyelik perspektifini görmüyorum" diye konuştu. Alman Hristiyan Sosyal Birlik partili politikacı, Türkiye'deki gelişmeler karşısında Avrupa'nın hiçbir şey olmamış gibi yapamayacağını belirterek, AP kararının 'partiler üstü ezici bir çoğunluk' tarafından paylaşıldığını, bu nedenle AB devlet ve hükümet başkanlarının da bu haftaki zirve toplantısında bu yönde açık bir sinyal vermek zorunda olduğunu kaydetti.

Avrupa Parlamentosu Başkanvekili Alexander Graf Lambsdorff da "Die Welt" gazetesine verdiği demeçte AP üyelerinin amacının Türkiye ile köprüleri atmak olmadığını vurgulayarak, 'üyelik sürecine veda edilmesinin Türkiye ile yeniden mantıklı bir diyaloğa girilmesini mümkün kılacağını' savundu.

Brok: Sadece geçici olmalı

AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok da Türkiye ile müzakerelerin sadece geçici olarak askıya alınması gerektiğini vurguladı. Olağanüstü hal döneminde Türkiye ile müzakereler yürütülmesini akılcı bulmadığını belirten Brok, "Ancak Türkiye, düşünce özgürlüğü, bağımsız yargı gibi önemli demokratik ilkeleri yeniden uygulamaya geçirirse müzakerelerin tabii ki devam ettirilmesi gerekir" diye konuştu.

AP Başkanı Martin Schulz ise "Bild" gazetesine verdiği demeçte Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıkarak, bunun Türkiye ile gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulundu. Schulz, diyaloğun kesilmesinin hiçbir zaman sonuç vermeyeceğini söyledi.

Asselborn: Hata olur

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasının hata olacağını belirterek, "Böyle bir şey yaparsak, Türk hükümetinin değil, ama Türk halkının çıkarları açısından hata yapmış olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada üyelik müzakerelerinin durdurulmasından yana olmadığını belirterek, AP kararını doğru bulmadığını söylemişti. Juncker, "Türkiye'nin dev adımlarla uzaklaşması değil, yeniden AB'ye yaklaşması için çalışmalıyız" demişti.

AB dışişleri bakanlarının Türkiye konusunu salı günü 'AB genişleme süreci' başlığı altında gündeme alması bekleniyor. Avusturya ve Hollanda hükümetleri, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi yönünde bir kararı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Münferit üye ülkelerin müzakerelerin devamını engelleme imkanı bulunmasa da oy birliği gerektiren fasılların açılması sürecini bloke ederek müzakerelerin ilerlemesini engelleme imkanına sahipler.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa/BK,BS