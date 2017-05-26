Türkiye-AB hattında ihtiyatlı adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de AB liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler, uzun süredir devam eden gerginliğin aşılması yönünde ihtiyatlı bir iyimserliğe yol açtı.

DW Türkçe'ye konuşan AB yetkilileri, NATO zirvesine katılmak için Brüksel'e gelen Erdoğan'ın önce AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ardından da Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile gerçekleştirdiği görüşmelerde "Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefini muhafaza ettiği" mesajını verdiğini kaydettiler.

Erdoğan'ın AB kurumlarının liderlerine, Türkiye'nin AB sürecinden vazgeçmediği mesajını verdiğini, bu sözlerini birkaç kez yinelediğini söyleyen AB kaynakları, Türkiye ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği bir dönemde Erdoğan'ın bu yöndeki siyasi irade beyanının önem taşıdığına dikkat çekti.

AB somut adım görmek istiyor

Görüşmelerde önemli gündem konularını, Türkiye'de insan hakları, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü konularındaki kaygıların yanı sıra idam cezası tartışmaları, mülteci krizi ve Kıbrıs sorunu oluşturdu.

Erdoğan'ın verdiği mesajları olumlu olarak değerlendiren AB kaynakları, gerginliğin aşılmasının Türkiye'nin önümüzdeki günlerde atacağı somut adımlara bağlı olduğunun altını çizdiler.

Üst düzey bir AB'li yetkili, AB kurumları liderlerinin Erdoğan'a "Kapımız açık, niyetini göster" mesajını verdiklerini söylerken, Türkiye'den en kısa vadede basın ve düşünce özgürlüğü, temel haklar konusunda somut adımlar görmek istediklerini aktardı.

Yargı bağımsızlığının temini ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin garanti altına alınması yönündeki adımların Türkiye ile ilişkilerin canlandırılması için şart olduğuna dikkat çekilirken, bunun Erdoğan'a da açık bir şekilde aktarıldığı öğrenildi.

Görüşmelerde idam cezasının geri getirilmesi tartışmalarının gündeme geldiği bilgisini paylaşan AB kaynakları, "Erdoğan bu konuda nasıl bir yanıt verdi?" sorusunu, "İzlenimimiz bu konunun daha çok iç siyaset ile ilgili olduğu yönünde" sözleriyle yanıtlamakla yetindi.

Top Türkiye'nin sahasında

AB kurumlarının Türkiye ile yeniden diyalog sürecine girmeye hazır olduğunu söyleyen Avrupalı yetkililer, "Top Türkiye'nin sahasında. Önce temel haklar, basın özgürlüğü alanında adım atılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani'nin görüşme sonrası Twitter hesabından, "Erdoğan ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdi Erdoğan'dan idam cezası ve basın özgürlüğü konularında olumlu sinyal bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

AB Konseyi Başkanı Tusk ise Twitter hesabında, "İşbirliği yapma ihtiyacını görüştük. İnsan hakları konusunu görüşmemizin odağına taşıdım" bilgisini paylaştı.

Erdoğan ile yaklaşık yarım saat baş başa görüşen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü Margaritis Schinas ise görüşme öncesi Twitter'da "AB ve Türkiye birlikte çalışmak zorundadır ve birlikte çalışacaktır" ifadelerine yer vermişti.

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Değer Akal/Brüksel