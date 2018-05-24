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Spor

Türkiye: 3 - Arjantin: 0

ANKARA / DHA SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Simone Santi (İtalya) TÜRKİYE: Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar Erdem (Hatice Gizem Örge, Beyza Arıcı) ARJANTİN: Sagardia, Rodriguez, T

24 Mayıs 2018 22:42

ANKARA / DHA

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Simone Santi (İtalya)
TÜRKİYE: Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar Erdem (Hatice Gizem Örge, Beyza Arıcı)
ARJANTİN: Sagardia, Rodriguez, Tosi Agnes, Tosi Anahi, Fortuna, Lazcano (Rizzo, Piccolo, Vidal, Tapia, Zabala)
SETLER: 25-16, 25-16, 25-19
SÜRE: 80 dakika (28, 25, 27)

FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi 2\'nci hafta 3\'üncü maçında Türkiye, Arjantin\'i 3-0 yendi. Türkiye, bu galibiyetle FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi\'nde genel klasmanda 4. sıraya yükseldi.

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