Türkiye: 3 - Arjantin: 0

ANKARA / DHA
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Simone Santi (İtalya)
TÜRKİYE: Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar Erdem (Hatice Gizem Örge, Beyza Arıcı)
ARJANTİN: Sagardia, Rodriguez, Tosi Agnes, Tosi Anahi, Fortuna, Lazcano (Rizzo, Piccolo, Vidal, Tapia, Zabala)
SETLER: 25-16, 25-16, 25-19
SÜRE: 80 dakika (28, 25, 27)
FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi 2\'nci hafta 3\'üncü maçında Türkiye, Arjantin\'i 3-0 yendi. Türkiye, bu galibiyetle FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi\'nde genel klasmanda 4. sıraya yükseldi.