Türkiye: 1 - Brezilya: 3

ANKARA / DHA
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya (Gizem Örge, Şebnem Simge Aköz, Cansu Özbay, Ceren Kestirengöz, Hande Baladın, Fulden Ural, Beyza Arıcı)
Brezilya: Ratzke, Guimaraes, Adenizia Da Silva, Caixeta, Francisco, Correa (Pinto, Carneiro, Marinho, Costa, Ana Da Silva)
Setler: 17-25, 19-25, 25-23, 21-25
Süre: 125 (27, 31, 36, 31)
FIVB Voleybol Uluslar Ligi\'nin Ankara\'da yapılan ikinci hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya\'ya 3-1 mağlup oldu.
Organizasyonun ikinci gününde ise yarın saat 14.00\'de Brezilya-Arjantin, saat 17.00\'de ise Türkiye-Dominik Cumhuriyeti karşılaşmaları oynanacak.
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