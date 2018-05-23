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Spor

Türkiye: 1 - Brezilya: 3

ANKARA / DHA Salon: TVF Başkent Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa) Türkiye: Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya (Gizem Örge, Şebnem Simge Aköz, Cansu Özbay, Ceren Kestiren

23 Mayıs 2018 00:11

ANKARA / DHA

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya (Gizem Örge, Şebnem Simge Aköz, Cansu Özbay, Ceren Kestirengöz, Hande Baladın, Fulden Ural, Beyza Arıcı)
Brezilya: Ratzke, Guimaraes, Adenizia Da Silva, Caixeta, Francisco, Correa (Pinto, Carneiro, Marinho, Costa, Ana Da Silva)
Setler: 17-25, 19-25, 25-23, 21-25
Süre: 125 (27, 31, 36, 31)

FIVB Voleybol Uluslar Ligi\'nin Ankara\'da yapılan ikinci hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya\'ya 3-1 mağlup oldu.
Organizasyonun ikinci gününde ise yarın saat 14.00\'de Brezilya-Arjantin, saat 17.00\'de ise Türkiye-Dominik Cumhuriyeti karşılaşmaları oynanacak.

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