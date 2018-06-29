Türkiye - Ukrayna: 80-66

ANKARA (DHA)

SALON: Ankara

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Tomils Vovk (Hırvatistan), Aleksandar Mlojevic (Makedonya)

TÜRKİYE: Wilbekin 13, Doğuş Balbay 2, Cedi Osman 20, Metin Türen 12, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Semih Erden 7, Barış Ermiş 3, Furkan Korkmaz 21, Metecan Birsen 2, Ege Arar

UKRAYNA: Jeter 7, Gladyr 17, Bobrov 2, Kravstsov 13, Koniev 2, Zaytsev 5, Lukashov 10, Lypovyy 3, Pustovyi 4, Mshula 3, Riabchuck, Pustozvonov

1\'İNCİ PERİYOT: 15-28

İLK YARI: 51-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu beşinci karşılaşmasında Türkiye, Ukrayna\'yı 80-66 mağlup etti.

ENDER ARSLAN\'A PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım\'ı bırakan Ender Arslan\'a plaket verildi.

Milli takım formasını bıraktığını açıklayan 35 yaşındaki Ender Arslan\'a Ukrayna karşılaşması öncesi düzenlenen mini bir törenle plaket verildi. Deneyimli oyuncuya plaketini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO\'su Ömer Onan ve TBF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte izledi.

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