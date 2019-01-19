Türkiye - Slovakya: 0-0

ANTALYA, (DHA) -

STAT: Arslan Zeki Demirci Sport Complex

HAKEMLER: Neslihan Muratdağı, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Cansu Tiryaki

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç (Dk.90 Berna Yeniçeri), İpek Kaya, Ebru Topçu, Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.59 Ece Türkoğlu), Ecem Cumert (Dk.77 Gizem Gönültaş), Arzu Karabulut (Dk.90 Busem Şeker), Selin Dişli (Dk.46 Sevgi Çınar), Kader Hançar, Melike Pekel

SLOVAKYA: Maria Korenciova, Monika Havranova (Dk.66 Lucia Ondrusova), Valentína Susolova (Dk.81 Michaela Motovska), Patrícia Fischerova, Patrícia Hmírova, Petra Zdechovanova (Dk.75 Terezia Kovalova), Jana Maslova (Dk.66 Klaudia Fabova) Diana Bartovciova, Maria Mikolajova (Dk.75 Veronika Jancova), Andrea Horvathova, Veronika Slukova (Dk.81 Martina Svecova)

SARI KART: Dk.72 Arzu Karabulut (Türkiye)

Kadın A Milli Takım, Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde oynanan hazırlık maçında Slovakya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, Slovakya Kadın A Milli Takımı ile 22 Ocak Salı günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

(FOTOĞRAFLI)