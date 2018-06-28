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Spor

Türkiye - Sırbistan: 3 - 2

İSTANBUL,(DHA) SALON: Nanjing Olympic Sports Centre HAKEMLER: Joo-Hee Kang, Susana Maria Rodriguez Jatvia  TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Meliha, Meryem, Cansu, Simge (L) (Gamze, Ebrar, Aylin, Şeyma) SIRBİSTAN: Boskovic, Rasic, Milenkovic, Blagojevic, Steva

28 Haziran 2018 15:40

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Nanjing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Joo-Hee Kang, Susana Maria Rodriguez Jatvia 
TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Meliha, Meryem, Cansu, Simge (L) (Gamze, Ebrar, Aylin, Şeyma)
SIRBİSTAN: Boskovic, Rasic, Milenkovic, Blagojevic, Stevanovic, Zivkovic, Popovic (L) (Malesevic, Bjelica, Antonijevic, Veljkovic, Busa)
SETLER: 20-25, 25-21 ,25-18, 18-25, 16-14
SÜRE: 2 saat 10 dakika (31\',27\',24\',26\',22\')

FIVB Voleybol Milletler Ligi 6\'lı Finalleri\'nde mücadele eden Türkiye, B Grubu\'ndaki ikinci ve son maçında bugün Sırbistan\'ı 3-2 mağlup etti.
Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre\'de oynanan mücadelede rakibini 20-25, 25-21, 25-18, 18-25 ve 16-14\'lük setlerle 3-2 mağlup ederek finallerdeki ilk galibiyetini aldı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 6\'lı Finalleri\'nde yarı finale yükselebilmek için yarın oynanacak A.B.D. - Sırbistan karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.

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