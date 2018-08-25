Türkiye - Rusya: 3 - 1

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA)

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup Voleybol Turnuvası\'nda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Rusya\'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event işbirliğinde düzenlenen Gloria Cup Voleybol Turnuvası\'nda ikinci gün maçında Türkiye ile Rusya karşılaştı. Rusya\'nın iyi başladığı karşılaşmanın ilk setini Türkiye 25-23 kazandı. İkinci sette üstün oyununu sürdüren Türkiye bu seti de 25-21 aldı. Üçüncü sette her iki takım da etkili oyun sergilerken, Rusya setten 25-18 galip ayrılan taraf oldu. Dördüncü sette baskılı bir oyun oynayan Türkiye, seti 25-15, maçı ise 3-1 kazandı.

Karşılaşmayı izleyen Türk seyirciler oyuncularla birlikte büyük coşku yaşarken, 2 Japon turistin Türk bayraklarıyla milli takımı desteklemesi ilgi çekti. Müsabakayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaltın, Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir de izledi.

Günün diğer karşılaşmasında ise Azerbaycan, İtalya\'yı 3-0 yendi.

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