Türkiye - Nijerya: 89-51

Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL (DHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında şampiyonada aynı grupta yer aldığı Nijerya\'yı 89-51 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye Işıl Alben, Bahar Çağlar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk beş dakikayı 14-6 önde geçti. Hücumda etkili oynayan ay yıldızlılar ilk çeyreği 27-16 önde kapattı. İlk çeyrekteki etkili performansını ikinci çeyrekte de sürdüren A Milli Takım, soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti.

İlk yarıdaki etkili performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren milliler sert bir savunma yaparak rakibinin sadece 7 sayı bulmasına izin verdi. Ay yıldızlılar, hücumda etkili performansına devam etti ve üçüncü çeyreği 34 sayı farkla 71-37 önde geçti. Maç boyunca sergilediği üstün performansını son periyotta da sürdüren Potanın Perileri, karşılaşmadan 89-51\'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün\'ün de karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu\'nda takip etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 19 Eylül\'de şampiyonanın düzenleneceği İspanya\'nın Tenerife adasına gidecek.