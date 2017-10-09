Türkiye - Mali: 0-3 (U17 Dünya Kupası)

İSTANBUL, (DHA) - Hindistan\'da düzenlenen 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu ikinci maçında Türkiye U17 Milli Takımı, Mali\'ye 3-0 mağlup oldu.

Hindistan\'ın Navi Mumbai şehrinde bulunan Dr. DY Patil Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Mali\'nin gollerini 38\'inci dakikada Djemoussa Traore, 68\'inci dakikada Lassana N\'Diaye ve 86\'ncı dakikada Fode Konate attı. Türkiye, B Grubu\'ndaki 2\'nci maçların ardından 1 puanda kaldı.

Milliler, gruptaki son maçında 12 Ekim Perşembe günü saat 14.30\'da Paraguay ile karşılaşacak.