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Spor

Türkiye - Mali: 0-3 (U17 Dünya Kupası)

İSTANBUL, (DHA) - Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu ikinci maçında Türkiye U17 Milli Takımı, Mali'ye 3-0 mağlup oldu

09 Ekim 2017 19:39

İSTANBUL, (DHA) - Hindistan\'da düzenlenen 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu ikinci maçında Türkiye U17 Milli Takımı, Mali\'ye 3-0 mağlup oldu.
Hindistan\'ın Navi Mumbai şehrinde bulunan Dr. DY Patil Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Mali\'nin gollerini 38\'inci dakikada Djemoussa Traore, 68\'inci dakikada Lassana N\'Diaye ve 86\'ncı dakikada Fode Konate attı. Türkiye, B Grubu\'ndaki 2\'nci maçların ardından 1 puanda kaldı.
Milliler, gruptaki son maçında 12 Ekim Perşembe günü saat 14.30\'da Paraguay ile karşılaşacak.

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