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Türkiye - Macaristan: 0-0 (U21)

Türkiye U21 Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup'taki maçında Macaristan ile 0-0 berabere kaldı

10 Ekim 2017 23:28

Türkiye U21 Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6\'ncı Grup\'taki maçında Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.
Belçika ile golsüz berabere kalan, Kıbrıs Rum Kesimi\'ne ise 2-1 mağlup olan Türkiye, gruptaki 3\'üncü maçında Macaristan\'ı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci beraberliğini yaşayan Türkiye, puanını 2\'ye yükseltti. Grupta oynadığı ilk maçta Malta\'yı 2-1 mağlup eden Macaristan ise 4 puana yükseldi.
Öte yandan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.

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