Türkiye - Macaristan: 0-0 (U21)

Türkiye U21 Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6\'ncı Grup\'taki maçında Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.

Belçika ile golsüz berabere kalan, Kıbrıs Rum Kesimi\'ne ise 2-1 mağlup olan Türkiye, gruptaki 3\'üncü maçında Macaristan\'ı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci beraberliğini yaşayan Türkiye, puanını 2\'ye yükseltti. Grupta oynadığı ilk maçta Malta\'yı 2-1 mağlup eden Macaristan ise 4 puana yükseldi.

Öte yandan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.