Türkiye - Letonya maçının ardından (2)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa\'da Letonya\'yı 85-73 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında ise Letonya Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Arnis Vecvagars ile oyuncu Zanis Peiners açıklamalarda bulundu.

Maça kontrollü başladıklarını belirten Başantrenör Arnis Vecvagars, \"Pick and roll\'den çok sayı bulduk. Ancak Türk takımı savunma taktiklerini değiştirdi. Kısalara olan baskıyı artırdı ve üst üste çok top çaldılar. Bizden top kaybı üzerinden 18 sayı buldular. Bu bizi çok hırpaladı. Öne geçtiler, biz de tekrar yakalamaya çalıştık ancak böyle bir atmosferde Türk takımını Türkiye\'de yakalamak çok kolay değil. Elimizden geleni yaptık ama mağlup olduk, önümüze bakacağız\" dedi.

Letonya takımında attığı 25 sayıyla maçın skoreri olan Zanis Peiners ise, \"Koçun dediklerine genel olarak katılıyorum. Türk takımının agresifliğine karşılık veremedik. Özellikle baskı sonucu kısalarımız çok top kaybı yaptı. Bu seviyede bu şekilde basketbol oynayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu üzgünüz. Pazar günü oynayacağımız bir maç var. O maça hazırlanacağız ona konsantre olacağız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Vecvagars\'ın açıklamaları

-Peiners\'in açıklamaları

HABER-KAMERA: GÜRKAN DURAL/BURSA,(DHA)

(FOTOĞRAFLI)