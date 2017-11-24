Türkiye - Letonya: 85-73

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Dozai Srdan (Hırvatistan) (xx), Gisic Aleksandar (Sırbistan) (xx), Calik Janusz (Polonya) (xx)

TÜRKİYE: Barış Ermiş 12 (xxx), Metin Türen 5 (xx), Semih Erden 2 (xx), Melih Mahmutoğlu 24 (xxx), James Metecan Birsen 8 (xxx), Doğuş Balbay 2 (xxx), Birkan Batuk 2 (xx), Sertaç Şanlı 15 (xx), Hüseyin Göksenin Köksal 11 (xxx), Furkan Aldemir 4 (xx), Tolga Geçim (x), Berk Uğurlu (x)

LETONYA: Ojars Silins (x), Aigars Skele 8 (xx), Zanis Peiners 25 (xxx), Anzejs Pasecniks 15 (xx), Ingus Jakovics 5 (xx), Arturs Ausejs 2 (x), Rolands Freimanis 6 (x), Mareks Mejeris (xx), Janis Blums 12 (xxx), Andrejs Grazulis (xx), Rodions Kurucs (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 14-20

DEVRE: 37-34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-54

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa\'da Letonya\'yı ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk dakikalarında Letonya, 8-0\'lık seri ile öne geçti. Ufuk Sarıca\'nın aldığı mola sonrası kıpırdanma sinyalleri veren ay yıldızlılar, pota altını etkili kullanmaya başlasa da ilk çeyreği 20-14 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte daha sert bir savunma yapan ay yıldızlılar, özellikle bu bölümde Göksenin Köksal ve Metecan Birsen ile potaya yönelerek üst üste sayılar buldu. Çeyreğin son bölümlerine doğru farkı da giderek azaltırken ilk kez 31-30\'luk skorla öne geçti. Karşılıklı sayıların görüldüğü ikinci çeyreğin sonunda ay yıldızlılar, Melih Mahmutoğlu\'nun son saniye üçlüğü ile devreye 37-34\'lük skor avantajıyla girdi.

İlk yarının bitimine 1.6 saniye kala Semih Erden yere düşerken, takım arkadaşları ve teknik ekibin destekleriyle ayağa acılar içinde kalkabildi. Sakatlık sonrası soyunma odasına giden Semih Erden\'in sol dizinde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

İkinci yarının başında seyircisinin de desteğini arkasına alarak hücumda ritim bulan ay yıldızlılar, Melih Mahmutoğlu\'nun skorer oyunuyla aradaki farkı açtı. Nitekim çeyreğin ortalarına doğru farkı çift hanelere kadar çıkaran ay yıldızlılar, kader periyoduna da 67-54\'lük üstünlükle başladı.

Son çeyrekte de Sertaç Şanlı, ve kenardan gelen oyunculardan katkı almaya başlayan ay yıldızlılar, hücumda zengin bir görüntü çizdi. Son bölümlerde de oyun üstünlüğünü elinde tutan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya\'yı 85-73\'lük skorla mağlup ederek gruba galibiyetle başladı.

Ay yıldızlılar grubun ikinci maçında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)