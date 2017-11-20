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Spor

Türkiye - Kosova: 4-0 (Ege Kupası)

İZMİR, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu tarafından U16 kategorisinde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen 19'uncu Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup etti

20 Kasım 2017 20:54

İZMİR, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından U16 kategorisinde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen 19\'uncu Mercedes-Benz Ege Kupası\'nda Türkiye, A Grubu\'ndaki ilk maçında Kosova\'yı 4-0 mağlup etti.
İzmir Torbalı\'daki Altınordu Metin Oktay Tesisleri\'nde oynanan müsabakada Türkiye\'nin gollerini 4\'üncü dakikada Polat Abay, 35\'inci dakikada Bünyamin Yavaşoğlu, 39\'uncu dakikada Salih Kavrazlı ve 60\'ıncı dakikada Ali Akman kaydetti. Ay-yıldızlılar yarın saat 15.00\'te Kuşadası Özer Türk Stadı\'nda Arnavutluk karşısında ikinci sınavına çıkacak. Gruplarını ilk sırada bitiren ekipler 25 Kasım\'daki finalde karşılaşırken, ikinci sırayı alanlar da aynı gün üçüncülük maçı oynayacak.

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