Türkiye - Karadağ maçının ardından

Ercan ATA / ANKARA (DHA) - A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu\'ndaki ilk maçında Karadağ\'ı 79-69 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından zorlu bir başlangıç olduğunu belirten Sarıca, \"Belki oluşturduğumuz kadro nedeniyle hissetmemiş olabilirsiniz ama Karadağ, çok sert ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Tahmin ettiğimiz gibi de sert bir maç oldu. Ölü sezondan gelip tüm hazırlık maçlarına rağmen bu maçı istediğimiz bir skor farkıyla kazanmak beni mutlu etti. Tüm maçı önde götürmek her zaman kolay değildir. Özellikle erken faul sorunu yaşayan oyuncularımız, ritmin de bozulmasına neden oldu. Dışarıdan iyi günümüzde değildik. Dışarıdan çok isabet bulamadığımız bir günde boyalı alandan bulduğumuz 42 sayı bizi rahatlattı. Biz, dışarıdan o atışları sokabilecek bir takımız. Artık tek amacımız pazartesi Slovenya\'da kazanıp yolumuza devam etmek. Ankara seyircisine de teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Burada bir kere daha kazanmak hepimizi mutlu ediyor\" dedi.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise şöyle konuştu: \"Maçın önemi bizim açımızdan büyüktü. Bu maçı kaybetseydik, Slovenya maçını kazanmamıza rağmen hedefimize ulaşamayacaktık. Buraya gelen seyircilerin maçtan keyif aldığını düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Slovenya maçından da galibiyetle ayrılacağımızı umuyorum\" ifadelerini kullandı.

Karadağ A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zvezdan Mitrovic ise Türkiye\'nin galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Mitrovic, müthiş bir atmosferde oynamanın kendileri için çok keyifli olduğunu kaydederek, \"Yeni kurulan bir takımız. Aramızda yeni isimler var ve onların performanslarından memnunum. Fakat olmadı. 40 dakika boyunca savaşmaya çalıştık. Elimizden geldiğince iyi mücadele ettik. Türkiye, haklı bir galibiyet aldı. Bizim de şansımız bitmedi, Dünya Şampiyonası\'na gitmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki maçları daha iyi oynamaya çalışacağız\" diye konuştu.

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